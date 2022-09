Le stelle del pianoforte ospiti della Fazioli per nove grandi concerti

Sarà aperta da un concerto che sottolinea lo stretto legame fra i pianoforti Fazioli e il famoso concorso Chopin di Varsavia, la 17ª stagione musicale della Fazioli concert hall di Sacile: il 4 novembre è atteso infatti il vincitore della competizione Bruce Xiaoyu Liu, nato a Parigi da genitori cinesi e residente a Montreal, richiesto tutto il mondo: suonerà Rameau, Ravel, Alkan e immancabilmente Chopin.

Un avvio di cartellone che celebrerà il grancoda Fazioli F278, selezionato dal primo, terzo e quinto classificato del concorso di Varsavia nel 2021 e rispetto al quale si sono già esibiti nella precedente stagione, a Sacile, lo spagnolo Martín García García e la padovana Leonora Armellini. Illustrata dal curatore artistico Paolo Fazioli con la co-curatrice Elena Turrrin e impreziosita dalla presenza in sala di uno dei suoi prossimi protagonisti, il pianista franco canadese Louis Lortie (in arrivo il 2 dicembre, intanto ha deliziato il pubblico, alla presentazione, con due studi di Chopin e “L’isle joyeuse” di Debussy), la stagione comprende nove concerti per dieci pianisti difficilmente intercettabili attraverso altri circuiti, questo anche grazie ai rapporti internazionali coltivati da Luca Fazioli.

Oltre ai già citati Bruce Xiaoy Liu e Lortie, sul palco della hall si susseguiranno il 18 novembre Ernest So, nativo di Hong Kong, perfezionatosi alla Juilliard School di New York, con un excursus a tema attraverso autori del Novecento; il 16 dicembre la giovane scoperta Ying Li, rivelata dalla vittoria del premio internazionale Antonio Mormone, con una prima parte prettamente classica (Haydn e Mozart) e una dedicata al Novecento e alla contemporaneità.

Il 27 gennaio sarà la volta di Goran Filipec, profondo conoscitore delle opere di Franz Liszt; il 10 febbraio di Derek Wang, anch’egli laureato alla Juilliard School di New York, e attivo anche in produzioni multimediali, colonne sonore e podcast. Il 24 febbraio il pubblico entrerà nel “cuore” del Romanticismo con Chopin, Tchaikovsky e Schumann interpretati dalla pianista greca-venezuelana, Alexia Mouza.

Saranno due i grancoda Fazioli F278 sul palco il 10 marzo: uno per Marie François, apprezzata anche come conduttrice di podcast sul web e uno per Tony Yike Yang, acclamato dalla Cbc Music come uno dei migliori giovani musicisti canadesi. Gran finale il 24 marzo con l’autorevole Boris Petrushansky, “erede” della grande scuola russa, con due monumentali opere del repertorio pianistico, Davidsbündlertänze di Schumann e i Quadri di un’Esposizione di Musorgskij.

Ogni concerto - tutti con inizio alle 19.30 - sarà corredato dalla presentazione a cura dei musicologi Roberto Calabretto e Luca Cossettini, o del pianista-conduttore Alessandro Tommasi.

