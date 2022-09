Musica ed eventi, gli appuntamenti del week end

L’ultimo fine settimana di settembre propone una serie di appuntamenti con la musica, il cinema, le presentazioni, le mostre. Ne segnaliamo alcune

A Codroipo, questa sera alle 20. 30 è in scena all’Ottagono, il progetto “La Ricerca” ; ideato e curato dalla presidente del Teatro del Silenzio di Udine, l’attrice Federica Sansevero. Strutturato come un monologo-conferenza, è accompagnato dall’Orchestra a Plettro Codroipese, diretta dal maestro Sebastiano Zanetti.

La Galleria ARTtime di Udine presenta “Alberi. ..”, mostra personale dell’artista udinese Maria Stella Corsi. Oggi alle 17:.30 il vernissage presso la Galleria ARTtime di Vicolo Pulesi a Udine.

È un gradito ritorno (24 settembre) “Un pomeriggio al Bon” l’open-day dei corsi di musica della Fondazione Luigi Bon, a Colugna di Tavagnacco. La Fondazione apre oggi le sue porte dalle 15 alle 17.

La musica di don Albino Perosa è protagonista questa sera alle 21 nella Chiesa della Santissima Trinità di Mortegliano; Il primo dei quattro concerti previsti fa parte delle iniziative realizzate dall’Accademia Organistica Udinese nell’ambito del Festival G.B. Candotti .

Nelle giornate europee del Patrimonio, il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia di Italia Nostra aderisce alla manifestazione nazionale proponendo un incontro/Visita Guidata dedicato alle Mura di Palmanova. L’evento oggi, in collaborazione con il Comune di Palmanova e l’associazione “Amici dei Bastioni” e l’Ordine Architetti della Provincia di Udine.

A Cividale, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, visita ai restauri degli affreschi del Tempietto Longobardo. Domani, domenica 25, l’occasione eccezionale per capire e vedere da vicino, e attraverso le parole del restauratore Stefano Tracanelli, i capolavori già restaurati e quelli in avvio di cantiere. Sarà possibile visionare anche i restauri virtuali del Tempietto Longobardo nell’Immersive Room del primo piano del Monastero stesso.

Il Festival Arlecchino Errante di Pordenone propone una ricca rassegna di incontri, teatro, circo, e musica. Si parte oggi, ex convento San Francesco alle 12 con Crescente, il rito del pane, laboratorio-spettacolo a cura di Tindaro Granata con Associazione San Gregorio, per conoscere tutti i segreti dell’arte dei panificatori. Alle 17, con partenza da piazza della Motta, Faber Teater in collaborazione con Pordenone Pedala porterà i suoi spettatori in bicicletta per “Il campione e la zanzara”. Nuovamente all’ex convento di San Francesco, alle 19, “L’uomo che raccoglieva la plastica” della Compagnia delle nuvole. Alle 21 in Auditorium Concordia: Lucilla Giagnoni presenta il suo Magnificat.

Caterina Percoto e il Gioco dell’oca Ramses è il titolo dell’evento con inizio alle 10.30 promosso da Rave East Village Artist Residency, nel borgo storico di Soleschiano di Manzano.

Oggi e domani ), in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Aquileia si anima con l’open day delle aree archeologiche. Oggi appuntamento con gli archeologi e i restauratori di Fondazione Aquileia e delle Università che, in occasione dell’open day, accoglieranno i cittadini e gli appassionati nelle aree archeologiche e nei cantieri di scavo.

“Sinfonia Artica” è il titolo del “concerto per fisico e orchestra” che si terrà oggi alle 20.30 nella Chiesa di San Nicolò di Castelnovo del Friuli. Musica e riflessioni sul cambiamento climatico nell’ambito di Blanc European Festival con Fabrizio Coccetti, fisico e dirigente del Centro Ricerche Enrico Fermi di via Panisperna a Roma, accompagnato dalle musiche eseguite dall’Orchestra DoLaMiTi diretta da Matteo Andri. Domani. domenica, alle 17, “Il timp dal fen”, ispirato al libro di Gianni Colledani. L’autore converserà con la giornalista Martina Delpiccolo sul suo ultimo lavoro editoriale “Il timp dal fen e da la vacja”. Intervento musicale a cura di Riccardo Pes.

Tour nei Borghi più belli d’Italia, domani, alle 18, a Fagagna, nella chiesetta di San Leonardo con il duo contrabbasso e chitarra Casarotto-D’Alessandro. Infine, domani, domenica 25, all’auditorium San Zorz di san Giorgio di Nogaro, alle 20.45 – i Bagliori di luce, presentano “Sanremo Story– Le più belle canzoni del Festival” con la partecipazione del giornalista e scrittore Marino Bartoletti.