Riparte “Trallallero” per i giovani: sedici spettacoli e dieci laboratori

UDINE. Riparte la dodicesima edizione di Trallallero, Festival internazionale di teatro e cultura per le nuove generazioni. L’evento, in programma dall’8 al 16 ottobre, avrà luogo nei comuni di Artegna e Tarcento e offrirà 16 spettacoli teatrali, un contest artistico e 10 percorsi laboratoriali creativi per le famiglie e le scuole.

Il ricco calendario è rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e ai loro genitori. Il Festival è realizzato dalla Compagnia Teatro al Quadrato grazie al sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Fondazione Pittini, partner dello specifico progetto di formazione e aggiornamento offerto dal Festival; Promoturismo Fvg; Comunità di Montagna del Natisone e Torre; l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia; con il patrocinio del Comune di Artegna e Tarcento.

Il Festival, ben radicato sul territorio regionale, e non solo, ospita dal 2019 anche una programmazione internazionale, con particolare attenzione rivolta all’Austria, Slovenia e Croazia, perché, come la scelta del tema dell’evento di quest’anno “Orizzonti” suggerisce, «vediamo nelle soglie qualcosa di interessante, nelle contaminazioni qualcosa di essenziale» affermano Maria Giulia Campioli e Claudio Mariotti, membri della Compagnia Teatro al Quadro e direttori artistici dell’iniziativa.

Gli orizzonti proposti sono vasti e nuovi anche grazie alla scelta del Festival di valorizzare giovani artisti e compagnie teatrali, come Consorzio Balsamico e Illoco Teatro, di portare in scena nuovi lavori, come quello di Giulietta De Bernardi della serata dell’11 ottobre, e di affrontare tematiche importanti con un’ampia gamma di linguaggi: musicale, dell’arte grafica pittorica e figurativa, e, quello immancabile e universale del teatro.

Gli spettacoli, articolati in 8 giornate, saranno capaci di far riflettere bambini e adulti presentando esibizioni incentrate sull’importanza e meraviglia della natura (“Wonder me”, giovedì 13 ottobre), il movimento dello slow fashion (“La sfilata”, giovedì 13 ottobre), l’immigrazione (13 e 14 ottobre con “Questi pochi centimetri di terra” e “La fiaba dello straniero”), ma anche gettare luce e raccontare figure femminili come quella della scienziata Marie Curie (“Lumen”, 14 ottobre), e della ciclista Alfonsina Morini Strada (“Alfonsina corridora”, 8 ottobre).

Non mancherà inoltre la possibilità di sviluppare creatività e immaginazione con il semplice utilizzo di oggetti e spazi quotidiani negli spettacoli intitolati “Immagina” (12 ottobre) e “Oh!” (13 ottobre).

I laboratori che si susseguiranno invece, accanto alla proposta dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni, prevedono anche due appuntamenti rivolti a maestri e professori, incentrati sul mondo del libro. Il programma in dettaglio è disponibile all’indirizzo www.trallallerofestival.com.