Arte Coseano, due giornate di incontri, testimonial il croato Šumonja

COSEANO. Dopo la chiusura per pandemia nel 2020 e l’edizione senza pubblico del 2021 durante la quale è stata lanciata” la capsula del tempo” con opere sigillate nella capsula che verranno aperte tra 100 anni quest’anno, il Premio Arte Coseano si ripropone con tante novità riaprendo al pubblico dei cultori e dei semplici appassionati che avranno nuovamente la possibilità di dialogare con gli artisti mentre realizzano la loro opera.

Dopo la pandemia l’iniziativa si confronterà con le nuove tendenze delle arti visive sviluppatesi velocemente durante i periodi di isolamento. Spiega Paolo Klavora, assessore alla cultura di Coseano e organizzatore del Premio: «Sono sempre più le gallerie che propongono opere di arte digitale, realizzate al computer, identificate attraverso il sistema Nft (una certificazione di autenticità digitale di un’opera d’arte) per cui ci aspettiamo anche noi sempre più artisti che lavorano in questo modo, anche se la caratteristica del Premio è sempre stata la grande varietà di tecniche e forme espressive degli artisti partecipanti».

Avete aumentato considerevolmente l’ammontare dei premi, per il vincitore c’è un compenso di 3.500 euro per l’acquisto della sua opera, puntate ad avvicinare i professionisti dell’arte ? «I nostri obiettivi in verità sono altri: il primo è aumentare la qualità dei lavori, ma ciò non significa automaticamente premiare i professionisti, in passato abbiamo già avuto diversi partecipanti che espongono in gallerie ma non hanno vinto premi; il secondo obiettivo è riportare il pubblico a contatto con gli artisti che nella giornata del 2 ottobre eseguiranno dal vivo le loro composizioni: in questo modo si affina la sensibliità estetica del pubblico e si dà la possibilità agli artisti di farsi conoscere, anche chi non vince ha così le sue soddisfazioni».

Quali sono le altre novità di questa edizione del Premio Arte Coseano? «Abbiamo deciso di non aumentare i punti di ristoro decentrandoli: da 2 diventeranno 5 le postazioni distribuite nel paese che saranno identificate con i nomi di grandi artisti, lì 5 associazioni del paese proporranno pietanze diverse. Attenzione però il premio non è una sagra, si tratta di semplici punti di ristoro e l’obiettivo è rendere Coseano sempre più Città dell’arte come recita la sua denominazione ufficiale»

Il premio Arte Coseano si svolgerà, tempo permettendo, il 1 e il 2 ottobre, in caso previsioni negative la manifestazione sarà rinviata. La sera del primo ottobre il Premio si aprirà con un testimonial e l’esposizione delle sue opere: quest’anno è stato invitato pittore croato Bojan Šumonja, che ha recentemente esposto anche al museo Revoltella di Trieste in una rassegna dedicata alla nuova pittura croata; Šumonja è conosciuto per le sue impeccabili composizioni figurative fantasmagoriche.

La sera di sabato primo ottobre ci sarà il concerto della Soul Orchestra, ensamble di strumenti a corda. Domenica 2 ottobre dalle 10.30 il via alla ex tempore con centinaia di artisti provenienti da Italia, Slovenia, Croazia, Austria e altri paesi. Alle 18 le premiazioni con riconoscimenti per le opere già consegnate, per la ex tempore e i premi degli sponsor. I quadri acquistati dal Comune saranno esposti in una pinacoteca che si sta progettando nel paese.