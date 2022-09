Boosta, Mellow Mood e i Marlene Kunz tra le star del Capitol a Pordenone

Parte con il “botto” la nuova stagione del Capitol di Pordenone, al via il 5 ottobre: sarà The soft moon a inaugurare la programmazione, prima di sole quattro date italiane per l’artista americano Luis Vasquez, ovvero colui che si cela dietro The soft moon, una delle band più interessanti e promettenti della scena post-punk contemporanea, in tour per presentare l’ultimo lavoro, “Exister”.

La scelta conferma il ruolo importante che la sala concerti si è costruita in regione in quasi quattro anni di attività (di cui più di due durissimi, come è accaduto ahimè a tutti i live club), frutto di una linea programmatica che, come ci spiega il direttore artistico e presidente dell’associazione Il deposito (che gestisce il Capitol) Francesco Putano, privilegia i progetti e gli artisti italiani e internazionali più innovativi. Scelte artistiche che si declinano nelle tre date già certe con le quali la stagione proseguirà fino a fine anno. Il 22 ottobre saliranno sul palco i pordenonesi Mellow Mood, con il loro nuovo disco “Manana”, «che allarga il respiro internazionale di un gruppo – così Putano – che non è esagerato inserire nelle top ten mondiale delle band reggae».

Il 5 novembre sarà la volta dei Marlene Kunz, che dopo le piazze di Palermo, Roma e Milano hanno scelto il Capitol per presentare insieme ai loro pezzi di successo il nuovo album “Karma clima”, in uscita domani, un progetto artistico e sociale che unisce musica e difesa dell’ambiente. Il 12 novembre arriverà Boosta dei Subsonica, che dal 14 ottobre sarà in tour per presentare “Post piano session”, il suo nuovo progetto discografico da solista. «Boosta è stato nostro ospite in varie forme – spiega Putano - sia come dj sia con i Subsonica – ma stavolta lo ritroveremo nella sua dimensione più intima e con la quale mette il sigillo sulla qualità della sua scrittura. Se guardiamo fuori dai nostri confini (penso a Nils Frahm), in Italia lui è l’artista che più si avvicina a quel tipo di approccio, mettendo insieme la composizione pianistica con le tendenze di avanguardia».

Non solo musica, infine, al Capitol: oltre a continuare a essere contenitore per eventi importanti (da Pordenonelegge a Dedica), per il secondo anno la sala darà spazio con cadenza mensile anche a una nuova stagione di “stand up comedy”.