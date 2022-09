I cult di Tod Browning e Hitchcock in anteprima alle Giornate del muto a Pordenone

PORDENONE. L’anteprima assoluta della nuova copia di The unknown ((Lo sconosciuto, 1927) di Tod Browning, interpretato da Lon Chaney e da una sfolgorante, giovanissima Joan Crawford, film culto della storia del cinema, aprirà sabato 1 ottobre (svelando anche l’inattesa riscoperta di dieci minuti mancanti) le Giornate del Cinema Muto 2022: su il sipario alle 21, nel Teatro Verdi di Pordenone, per il festival che raggiunge la 41esima edizione e con un anno di ritardo può finalmente festeggiare il 40esimo anniversario, recuperando la piena capacità di accoglienza e iniziative storiche collegate, come Film Fair, preziosa fiera del libro e del collezionismo cinematografico.

A chiudere le Giornate, presentate ieri nel Ridotto del Teatro Verdi dal direttore Jay Weissberg, sabato 8 ottobre sarà un altro super classico (con replica il giorno successivo alle 16.30) firmato dal maestro del brivido Alfred Hitchcock: l'ultimo film del suo periodo muto, The Manxman (L'isola del peccato, 1929). In entrambi i casi sono state affidate all'Orchestra San Marco di Pordenone le nuove partiture commissionate, a suggello di un legame di lunga data con le Giornate, dove il ruolo della musica è per altro andato in continuo crescendo, facendo del festival anche una vetrina prestigiosa delle composizioni ed esecuzioni musicali per i film muti.

Uno dei principali focus delle Giornate, che come sempre presentano i frutti di preziosi lavori internazionali di riscoperta e restauro, è su un progetto che Weissberg porta avanti da tempo: la Ruritania, termine coniato nel 1894 dallo scrittore inglese Anthony Hope, diventato rapidamente sinonimo di mitici regni balcanici che fra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 hanno nutrito innumerevoli romanzi, operette e film. Altro punto centrale sarà la più vasta retrospettiva mai organizzata in omaggio a una delle maggiori stelle del cinema americano, Norma Talmadge, sulla quale cadde l’oblio con l’avvento del sonoro. Fra gli appuntamenti più attesi, il film Nanook of the North (Nanouk l'esquimese, 1922) di Robert J. Flaherty, domenica 2 ottobre, frutto di una lunga frequentazione del regista con il popolo Inuit e pietra miliare del documentario etnografico: parteciperanno all’accompagnamento musicale, oltre a un quartetto di flauti dell’Orchestra San Marco e ai solisti Alberto Spadotto e Anna Viola, le cantanti di gola inuit Lydia Etok e Nina Segalowitz.

Rimanendo sempre nel grande Nord, l’altro evento speciale in programma mercoledì 5 ottobre alle 21, Borgslægtens Histoire (La storia della famiglia di Borg) di Gunnar Sommerfeld, del 1920, è il primo film girato in Islanda centodue anni fa. Spaziando nel vastissimo programma (tutti i dettagli sul sito del festival) ritroveremo i mitici Laurel e Hardy in un titolo della sezione Riscoperte e Restauri (Ladroni, uno dei pochissimi film in italiano della coppia, uscito nel 1930); spicca, nella sezione dei film delle origini il documentario di Jean Epstein La montagne infidèle, del 1923, con le impressionanti riprese dell'eruzione dell'Etna e del fiume di lava.

Al cinema muto italiano sarà reso omaggio nel film Italia. Il fuoco, la cenere di Céline Gailleurd e Olivier Bohler, con la voce narrante di Isabella Rossellini. Le Giornate celebreranno anche i 90 anni della Mostra di Venezia proponendo i film muti della prima edizione del 1932. Omaggio alla città che ha ospitato il festival “in esilio”, dal 1999 al 2006, le Giornate avranno un prologo a Sacile venerdì, alle 20.45, nel Teatro Zancanaro (in replica al Verdi di Pordenone il 6 ottobre) con la proiezione di Up in Mabel’s Room (Nella camera di Mabel, 1926) di E. Mason Hopper, con Marie Prevost, partitura musicale di Günter Buchwald, che sarà anche alla direzione della Zerorchestra. Grazie alla collaborazione con MyMovies, infine, anche quest’anno rimane la proposta online del festival, con una selezione di titoli dalle diverse sezioni e gli incontri con l’autore.