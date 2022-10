Dialoghi, due giornate di eventi: Pupi Avati presenta il suo libro

Gran finale per il Festival itinerante della Conoscenza “dialoghi”. Moltissimi gli ospiti tra oggi e domani al Teatro Gustavo Modena di Palmanova, arriverà una carrellata di ospiti e argomenti da non perdere.

Oggi, sabato 1 ottobre alle 17.30 si terrà l’incontro Il riscaldamento climatico è già qui! L’ingegnere ambientale Roberto Mezzalama, accompagnato dalla divulgatrice scientifica, Sara Segantin, presenterà il libro Il clima che cambia l’Italia (ed.Einaudi).

Alle 18.30, l’attenzione si sposterà sulla filosofia e su uno dei suoi massimi rappresentanti in Italia, Umberto Galimberti, filosofo, psicoanalista e docente, che assieme a Sergia Adamo docente di Letterature comparate e Teoria della letteratura all’Università di Trieste, racconterà La condizione giovanile nell’età del nichilismo (edizioni Orthotes).

Alle 21, l’attesissima consegna del Premio alla carriera allo storico Alessandro Barbero che sarà intervistato da Andrea Zannini, docente di storia contemporanea all’Università degli Studi di Udine. Nel corso della serata il pubblico potrà assistere all’omaggio a Pier Paolo Pasolini, con la lettura dell’attore Luciano Roman e la musica di Sergio Bernetti, e alla Danza su Pasolini: L’irrealtà del quotidiano con la Compagnia Danza Bellanda di Giovanni “Gava” Leonarduzzi e Claudia Lentini.

Domani, domenica 2 sarà una giornata incentrata sull’arte e sulla musica. Alle 17.30 il regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore Pupi Avati presenterà L’alta fantasia (ed.Solferino), un viaggio nel mistero della creatività, assieme al critico letterario, scrittore e giornalista Alessandro Mezzena Lona.

L’incontro in programma alle 18.30 con Piergiorgio Odifreddi, impossibilitato a partecipare per problemi di salute, sarà sostituito dal concerto “Piano Solo” che vedrà protagonista il pianista jazz Claudio Cojaniz. In questo caso non sono previste prenotazioni e l’accesso alla sala sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili.

A chiudere, alle 21, sarà il concerto Le Dolenti Note della Banda Osiris che fonde musica, teatro e comicità. Sandro Berti (mandolino, violino, trombone), Gianluigi Carlone (voce, sax), Roberto Carlone (trombone, pianoforte), Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba) accompagneranno il pubblico in un viaggio teatral-musicale ricco di divertimento.

La serie di eventi aperti al pubblico, include ancora un ultimo appuntamento estemporaneo il 7 ottobre alle 18.30 all’agriturismo da Magnas, a Cormòns, per una tappa di “libRiamo né lieti calici” insieme alla scrittrice Raffaella Cargnelutti.

Gli appuntamenti dedicati alle scuole proseguiranno invece con gli incontri con Dacia Maraini, Eliana Di Caro, Pino Roveredo, Angelo Floramo e Raffaella Cargnelutti.