La longobarda, collage di storie per raccontare l’universo Friuli

Si intitola La longobarda e altri racconti il volume di Paolo Bonan, per tanti anni giornalista al Messaggero Veneto (e tra i racconti, infatti, ce n’è anche uno autobiografico).

«È un collage di semplici racconti – racconta Paolo Bonan – che ho ambientato in alcuni tipici luoghi del piccolo universo friulano. Alcuni hanno per scenario centri importanti per cultura e arte, come Cividale e Sesto al Reghena, altri si svolgono in alcune famose località turistiche come Grado e Lignano.

Qualche altra storia ha sfondi più modesti ma non per questo meno pittoreschi: le anse di un fiume che scorre nella Bassa friulana o uno sperduto paesino carnico circondato dalle montagne. Non manca una innocente e casta storia d’amore fra due adolescenti (lui friulano e lei romana) che vede il suo sbocciare fra le severe navate di una antica abbazia delL’VIII secolo».

Uno dei racconti è autobiografico. «Si tratta, infatti, di un episodio molto importante della mia vita al giornale: il felice ma sofferto passaggio dal reparto dei correttori a quello molto più ambìto dei giornalisti.

Un “salto” oggi impossibile. I correttori, infatti, come tu ben sai, non appaiono più negli organigrammi degli odierni giornali per cui queste pagine hanno quasi il valore di una testimonianza …storica. In “nuce” è la descrizione di una figura professionale poco conosciuta ma che, ancora qualche anno fa, svolgeva un delicato compito nella composita e non facile realizzazione di un quotidiano.

Un lavoro oscuro ma carico di responsabilità, soprattutto nel prevenire errori di ogni tipo che sarebbero potuti apparire il giorno dopo nelle pagine del giornale (dal banale refuso alla svista grammaticale, a un titolo sbagliato, a una citazione storica, letteraria, geografica imprecisa, oppure una frase priva di logica, ecc. ecc.) .

La stanza dei correttori, in particolare, rappresentava un universo a sé stante. Era una specie di filtro nel quale si viveva in un’atmosfera che andava dall’impalpabile fascino delle parole che aleggiavano nell’adiacente redazione, all’acre odore degli acidi che provenivano dalle non lontane rotative. Insomma, in quell’angusta stanzetta si poteva respirare l’essenza, il sapore, il “profumo” del giornale».

Alla fine del libro figura una trilogia dedicata al mondo longobardo. Racconti creati con un po’ di fantasia, ma basati su usi e costumi di quel misterioso popolo che tanto spazio ha avuto nella nostra cultura e nella nostra storia.

«Ho chiuso il libro con una poesia (Fogolar) in cui esprimo tutta la mia più profonda e ancestrale devozione per il tipico focolare friulano, l’“altare” domestico delle nostre vecchie case, un altare che ha fatto da scenario alla mia felice infanzia, trascorsa con i nonni materni in un paese della Bassa».