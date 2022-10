A Cormons Jazz & Wine of Peace, rassegna di grandi musicisti da Michel Portal a Virginia Sutera

Il sax del monumento Michel Portal, 87 anni di classe leggendaria. E poi la freschezza del duo Binker&Moses, le atmosfere argentine di Javier Girotto ed Eduardo Contizanetti, le novità al femminile di Virginia Sutera e Debora Petrina. Sono tanti i motivi d'interesse per seguire la venticinquesima edizione del Festival Jazz&Wine of Peace, in programma a Cormons e dintorni dal 19 al 23 ottobre. Anteprima domenica 10 ottobre alle 20.30 al Kulturni Dom di Gorizia con la Zerorchestra diretta dal maestro Oscar Marchioni, che accompagnerà dal vivo la proiezione della pellicola “Safety Last!”: l'incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.

Il festival prenderà poi ufficialmente il via mercoledì 19 ottobre con una notte dedicata ai cent'anni di Charles Mingus: a suonare al Teatro Comunale di Cormons sarà alle 20.30 il duo friulano composto dal sassofonista Daniele D'Agaro e dal contrabbassista Alessandro Turchet, seguiti poi alle 22 dai Viceversa, quintetto capitanato dal trombettista Flavio Davanzo.

Si prosegue giovedì 20 ottobre alle 11 alla Cantina Jermann con il quintetto del contrabbassista Ferdinando Romano, mentre alle 13 a Borgo San Daniele ecco il violino dell'astro nascente Virginia Sutera.

Alle 15 al Castello di Spessa spazio al trio Pericopes (sax tenore, piano e batteria) mentre a Borgo Conventi, nell'ambito di Jazz&Tastes, ecco alle 16.30 il duo Cisilino-De Luisa (tromba e tastiere), mentre alle 18 a Villa Attems c’è il quartetto capitanato dall'armonicista Amirtha Kidambi. Chiusura di giornata alle 21.30 in Teatro a Cormons con l'intramontabile Michel Portal ed il suo quintetto.

Venerdì 21 mattinata di ritmi argentini: ecco alle 11 all'Abbazia di Rosazzo il sassofonista Javier Girotto (accompagnato da Vince Abbracciante) mentre alle 13 a Povie suonerà il chitarrista Eduardo Contizanetti con il contrabbassista Stefano Senni. Alle 15 poi il trio Mitelli-Edwards-Sanders a Villa Codelli, mentre alle 16.30, nuovamente nell'ambito di Jazz&Taste, ecco il duo Eleonora Bianchini ed Enzo Pietropaoli (voce e contrabbasso).

Alle 18 a Villa Attems suonerà il trio della chitarrista Mary Halvorson mentre alle 19.30 all'Enoteca seconda esibizione del duo Bianchini-Pietropaoli. Chiude la giornata alle 21.30 in Teatro a Cormons il gruppo Binker&Moses, formato dal saxtenorista Binker Golding, dal batterista Mosed Boyd e dall'elettronica di Max Luthert.

Sabato si inizia alle 11 a Nova Gorica: suonerà il gruppo di Fabrizio Puglisi, mentre alle 12 a Lis Neris ecco Gianpaolo Rinaldi e alle 15 il progetto Sexmob del trombettista Steven Bernstein. Alle 16.30 a Tenuta Luisa ci sarà la voce di Debora Petrina mentre alle 18 ci sarà la prima volta di Gradisca al Jazz&Wine: il Teatro della città ospiterà il progetto "Fire! Italian Defeat" guidato dal sassofonista svedese Mats Gustafsson. Alle 21.30 in Teatro a Cormons invece ecco il duo Wesseltoft-Schwarz.

Giornata finale domenica 23: alle 11 alla Tenuta Villanova ci sarà il duo al femminile composto da Camilla Battaglia e Rosa Brunello, mentre alle 13 a Borgo Gradisc'iutta ecco Francesco Bearzatti al sax e Romano Tedesco al contrabbasso. Si chiude alle 15 a Vipolzano con James Brandon Lewis ed il suo sax tenore, e alle 18.30 al Teatro Comunale con il chitarrista Julian Lage.