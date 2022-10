Il Nobel per la letteratura a Annie Ernaux, nel 2018 fu premiata con l’Hemingway a Lignano

Il Premio Nobel per la Letteratura 2022 è stato attribuito alla francese Annie Ernaux. La scrittrice era stata premiata nel 2018 con il Premio Hemingway a Lignano per la sezione Letteratura. Era stata scelta dalla giuria presieduta da Alberto Garlini per la sua "profonda anima di scrittore con i tratti forti e incisivi che le sono propri”.

La scrittrice Annie Ernaux è nata a Lillebonne (Senna Marittima) il 1 settembre 1940 ed è una delle voci più autorevoli del panorama culturale francese. Studiata e pubblicata in tutto il mondo, la sua opera è stata consacrata dall'editore Gallimard, che ne ha raccolto gli scritti principali in un unico volume nella prestigiosa collana Quarto.

Nei suoi libri ha reinventato i modi e le possibilità dell'autobiografia, trasformando il racconto della propria vita in acuminato strumento di indagine sociale, politica ed esistenziale. Considerata un classico contemporaneo, è amata da generazioni di lettori e studenti. In Italia L'Orma Editore ha pubblicato i romanzi «Il posto», «Gli anni», vincitore del Premio Strega Europeo 2016, «L'altra figlia», «Memoria di ragazza», «Una donna,» vincitore del Premio Gregor von Rezzori 2019, «La vergogna», «L'evento» e «La donna gelata».

Nel 2017 ha ricevuto il Premio Marguerite Yourcenar alla carriera, nel 2018 il Premio Hemingway per la letteratura, nel 2022 il Premio letterario internazionale Mondello - Sezione autore straniero.