L’omaggio di Cividale all’illustratore David McKee, “papà” dell’elefantino Elmer

Chi non lo conosce, il variopinto elefantino Elmer? Una piccola star, con quella schiena tappezzata di colori che escludono proprio e solo la tinta elefante e che ne hanno fatto il beniamino di piccoli e grandi: per rendere omaggio al suo “papà” , la leggenda David McKee – celeberrimo autore e illustratore di libri per bambini, morto lo scorso aprile – il Sistema Bibliotecario del Cividalese ha organizzato una mostra-evento, realizzata grazie a un contributo regionale e allestita nella sede espositiva di Santa Maria dei Battuti, in Borgo di Ponte, trasformatasi in “circo” di elefantini multicolor immersi in fantasiose savane, orsetti e volpi che si esibiscono in giochi di prestigio, simpatici e innocui mostri che organizzano divertenti scherzetti, streghe e maghi intenti a preparare pozioni in tane sotterranee.

Insomma, un imperdibile viaggio nella fantasia, che si aprirà questa sera (inaugurazione alle 18) e che permetterà di ripercorrere più di 60 anni di carriera dell’artista attraverso oltre cento opere originali, provenienti dall’archivio personale di McKee e da quelli di Seven Stories (centro nazionale britannico di libri per l’infanzia), della casa editrice Andersen Press e della Fondazione Zavrel di Sarmede (Treviso), il paese delle fiabe.

In bacheca tutti i personaggi creati o illustrati dal maestro, da Mr Benn – popolarissimo soprattutto in Gran Bretagna, emblema dell’uomo ordinario che vive avventure straordinarie – a King Rollo, da Merlic il mago all’orsacchiotto Paddington, così caro a Sua Maestà Elisabetta II; e in occasione del vernissage sarà anche proiettata una video-intervista inedita all’autore.

Orari di visita mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13, venerdì, sabato e domenica e il primo novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. 30; su appuntamento (info al numero 0432 710310) saranno possibili anche tour guidati per le scolaresche. Tradotta in 60 lingue, la serie con le storie di Elmer ha venduto oltre 10 milioni di copie.

«Un progetto innovativo e qualificato, che offre un’inedita e appassionante occasione di avvicinarsi alla lettura», commenta la presidente del Sistema Bibliotecario del Cividalese, il sindaco di Remanzacco Daniela Briz. Determinante l’impegno delle bibliotecarie di Cividale: «Fondamentale – conferma la referente dell’assessorato comunale alla cultura Angela Zappulla – il ruolo della nostra biblioteca, organizzatrice della mostra, che l’ente ha sostenuto assumendosi la parte di spesa non coperta dal contributo regionale. Ringraziamo anche la Banca di Cividale per aver appoggiato il progetto, permettendo di organizzare varie iniziative a corollario della rassegna».

Prima della tappa cividalese, l’omaggio a McKee ha toccato Cremona e Genova: a maggior ragione, fatte le proporzioni, il suo approdo in loco appare una conquista.