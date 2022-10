Crepet: «Bisogna avere coraggio di essere severi, liberi e scomodi»

Il Festival del coraggio mette le mani nei problemi del mondo e in una quinta edizione che si occupa delle fragilità dell’oggi non poteva mancare un ospite della caratura di Paolo Crepet, che questa sera alle 21, al teatro Pasolini di Cervignano, parlerà del coraggio, «quello che hanno avuto i nostri padri e nonni per permetterci di avere una vita migliore, già negli anni del dopoguerra», ma anche del coraggio del fare le cose: «Di essere severi, liberi, scomodi, di parlare con onestà, di cambiare la scuola, di bocciare quando serve, di chiudere i centri storici a una certa ora, di dire no a una ragazzina o ragazzino di tredici anni che chiede di andare in discoteca, di togliere gli smartphone in orario scolastico».

Niente di nuovo, rispetto a quello che lo psichiatra e scrittore, con molto coraggio, fregandosene di essere impopolare, dice da trent’anni. Viene da dire che basterebbe che ognuno facesse la sua parte i genitori i genitori, gli educatori gli educatori e così via, ma a guardare bene la cronaca, è evidente che così non è e che non basta più una persona autorevole che ne parli bisogna agire, provarci. «Ho percorso tutta l’Italia parlando con ragazzi, insegnanti, genitori, sindaci.

Da molto tempo dico le stesse cose, la mia parte l’ho fatta. Ora tocca a voi. Se il sindaco di Palermo mi dice che in piazza è arrivato il crack io credo che abbiamo un problema grave perché il crack è una droga che porta alla distruzione delle nuove generazioni. Dico che il governo deve occuparsene».

Chiediamo perché il festival ha scelto come ospite? «Sarebbe ora che io non c’entrassi più. Mi sento sempre più come qualcuno che parla ai mulini a vento. È inutile che veniate ad ascoltarmi se dopo due ore non vedete l’ora di dire sì ai vostri figli.

Ci possiamo permettere una generazione di ragazzi che non fanno niente? Se hai terrore di ricevere la bolletta ma hai due figli che vanno poco e male a scuola e spendono nei ritrovi mono neuronici degli aperitivi la stessa cifra, di cosa stiamo parlando? Se ogni giorno della settimana fino alle due, tre di notte, sei a bere come vai al lavoro o a scuola la mattina dopo? E non mi conforta affatto sapere che in Spagna o in altri Paesi è lo stesso. Fiumi di denaro nello spritz, io sono estasiato, vuol dire che siamo ricchissimi che il gettito economico è notevole, e quindi non dobbiamo preoccuparci di nulla».

Telefoni, accesso alla rete, anche lì ci vuole coraggio a essere impopolari con i propri figli, studenti, alunni. «Non sono contrario ai telefoni ma i bambini di due anni con il cellulare? No. E poi è possibile che un unico uomo abbia così tanto potere da fare suffragio universale sulla rete? Siccome il mondo è pieno di cervelli perché nessuno si oppone a questo signor Musk e al giochino che vuol fare con tutti noi?».

Per quello che riguarda infine la cronaca udinese recente, con ragazzini che delinquono e scatenano risse, Crepet è molto chiaro: «La domanda è cosa fanno i genitori di questi quattordicenni? Io vedo che se questo succede i genitori sono senza spina dorsale. È ora che tutti prendano posizione. Gli intellettuali devono essere impegnati a cambiare le cose».