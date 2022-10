Laurito: «Siamo il Paese dell’arte del cibo rinunciamo al teatro ma non alla cena»

Pordenone gusta, si potrebbe osare. Dopo aver letto parecchio lo scorso mese, nella città sul Noncello scatterà da oggi, venerdì 7 (fino a domenica 9), “ArtandFood”, festa del palato con dietro i piani cottura masterchef, maestri pasticcieri, nonché un’esposizione di etichette prestigiose e quant’altro sia correlato alla miglior cucina. Nel rispetto dei canoni delle inaugurazioni serie una madrina andava scelta e l’eclettica Marisa Laurito aveva il profilo perfetto per rappresentare l’arte (è pittrice e scultrice) e naturalmente il food (i suoi programmi sul buon cibo hanno fatto storia).

D’improvviso, molti anni fa, le televisioni si sono riempite di fornelli. Un’onda lunga sulla quale si continua a surfare, Marisa.

«Noi italiani siamo i migliori con sulle spalle il peso di una cultura straordinaria. Da Nord a Sud il ricettario nazionale è pazzesco, nessuno è come noi. Agli stranieri non resta che imitarci. L’altra faccia della medaglia è che alla cena fuori in pochi rinunciano, mentre a teatro non si va perché di qualcosa bisogna pur privarsi. Un vero peccato che l’arte, nel Paese dell’Arte, sia spesso sottovalutata. E poi, mi permetta: tantissime giovani donne guardano i programmi di cucina, ma di fatto non vogliono imparare».

La rosticceria è più comoda! Però tante altre sono bravissime, riconosciamo il valore delle cuciniere italiane, che dice?

«Assolutamente, la mia è una provocazione, si figuri. Mi permetta di aggiungere che io toglierei le quote rose. Non servono. Si dovrebbe scegliere il/la migliore a prescindere dal sesso. Non le pare?».

Firmerei adesso. A proposito di art, ci può aprire il suo atelier?

«Mio padre avrebbe fatto carte false affinché diventassi una pittrice e non un’attrice. In realtà dipingevo con passione, peraltro un gesto che continuo a fare con lo stesso entusiasmo. Da quando avevo nove anni su un palcoscenico sognavo di stare. Facevo le poste a Eduardo davanti al San Ferdinando, finché De Filippo mi convocò per un provino, proprio il giorno del mio ventunesimo compleanno e il maestro mi prese. Ero maggiorenne e non serviva la firma dei miei genitori. Ah, l’atelier. Adoro lavorare il silicone. Una sera venne a trovarmi un famosa critica d’arte che si mostrò interessata alle opere esposte in casa. “Di chi chi sono?”, mi chiese. Mentii. Poi venne a sapere che erano prodotti miei e mi propose una mostra. Così sono finita anche alle Biennale».

Ne fa davvero mille lei, Marisa. È anche direttrice di un teatro, il Trianon Viviani…

«Sono orgogliosa del mio progetto che l’ha trasformato nella casa della canzone napoletana. Chiunque sia invitato deve “pagare pegno” con una cantata della tradizione. Amata da chiunque, peraltro. Nonostante la pandemia che ha penalizzato tutti, non posso lamentarmi. A parte un male comune: la poca voglia della gioventù di sedersi in platea. La scuola potrebbe fare molto di più».

Parlare con lei e non fare almeno un accenno a quella magnifica avventura televisiva che fu “Quelli della notte”, mi pare un sacrilegio.

«Eh già. Lo fu davvero un’avventura magnifica provocata da un altrettanto magnifico genio della televisione qual era e qual è Renzo Arbore. Un visionario che diede a tutti noi una popolarità pazzesca attraverso un programma per allora innovativo, elegante, ironico come nessun altro. Non pare proprio che oggi i programmi siano figli di “Quelli della notte”, nemmeno parenti. C’è una pericolosa ripetizione, troppe stagioni identiche a quelle precedenti. I format importati sono una rovina, con tanti bravi autori che abbiamo».

Il Friuli le evoca ricordi?

«Non è piaggeria, ma il Nord è nei miei pensieri. Sono fidanzata con un nordista e la nostra barca è a Marina Stella! Le basta come prova schiacciante?». (Ride).