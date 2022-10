«Ebrei, russi e armeni: ecco il Mosaico Ucraina che Putin sta eliminando»

«Nella casa di Leopoli vivevano persone di origini diverse: armeni, ebrei, russi, ucraini. Da bambina, questo mosaico si è fissato nella memoria, e quando sono diventata giornalista ho deciso di sbrogliare l’intrico di storie»: così scrive Olesja Jaremčuk, in Mosaico Ucraina (Bottega Errante), reportage narrativo che verrà presentato nell’ambito del “Festival del Coraggio”, oggi, alle 18, al teatro Pasolini di Cervignano.

Cosa significa essere scrittrice e giornalista di una terra in guerra, in cui, come ha raccontato la cronaca, un uomo rincasando trova figli, moglie e madre morti sotto le macerie?

«Significa essere diversa. Conta solo salvare vite, fermare il genocidio che la Russia sta compiendo. Dopo le fosse comuni di Bucha e Izium, non so più come scrivere (penso alle parole di Theodor Adorno). In una tomba potremmo esserci io e mia figlia di 2 anni. Posso solo raccontare la verità sull'Ucraina: nei territori occupati, i nostri libri vengono bruciati ed è vietato parlare ucraino. Se i russi arrivano nella mia città, non potrò tornare a casa».

Il titolo originale è “Our Others”. Quanti “altri” ha l’Ucraina? Che risvolti ha la diversità nella guerra?

«Il libro contiene 14 storie su alcune delle tante minoranze dell’Ucraina. Vorrei scrivere la seconda parte, ma non riesco a immaginare lo scenario etnico dopo la guerra e la fuga. Se non parli la loro lingua, i russi ti affibbiano lo stigma di "nazista". Continuano le repressioni contro le minoranze. Dobbiamo salvarle. La forza dell’Ucraina è la diversità nell’unione politica. Si combatte per la libertà di essere se stessi».

“Mosaico Ucraina”: identità singola e collettiva. Tessere che solo unite generano un’immagine?

«Come in un caleidoscopio scintillante, questi cristalli sono densi e uniti; non hanno bisogno di essere fissati artificialmente. Voglio ritornare all'Ucraina dove tutte le nazionalità convivono e le minoranze hanno diritto di parlare la loro lingua e i centri culturali piena libertà di espressione».

Viaggio come incontro e conoscenza: 11000 chilometri per trovare cosa?

«Per trovare se stessi e conoscere “l’altro", che non è “lo straniero": parla una lingua e ha una religione diverse, ma fa parte dell'Ucraina. Questi viaggi mi hanno cambiato, mi hanno resa consapevole dell’identità».

Un viaggio che ha per meta la pace è possibile? Da dove ripartire?

«Immaginate che l’Italia venga invasa e migliaia di persone vengano uccise. A quali condizioni vorreste parlare di pace? Solo riconquistando la libertà e stabilendo responsabilità sulle violazioni del diritto internazionale. Ci sarà pace in Ucraina quando avremo cacciato invasori, stupratori, torturatori, criminali».

Cos’è per lei l’Europa?

«Un conglomerato di paesi retti da diritto internazionale, principi umani e valori democratici. La violazione può provocare rivendicazioni territoriali. Se cediamo parte delle terre ucraine, la Russia creerà un precedente dimostrando che si può invadere un paese e distruggerne la popolazione senza essere puniti».

Cosa possiamo fare per evitare idee deformate della realtà ucraina?

«So che tanti ucraini vivono in Italia. La propaganda russa risuona in televisione. Se gli italiani non vogliono "incomprensioni o idee distorte della realtà", è necessario dare voce all'Ucraina, guardandola non con “gli occhiali russi”. Aprire facoltà dove si possa imparare la lingua ucraina, non solo il russo. Favorire un dialogo italo-ucraino (conferenze, forum) tra due popoli accomunati da temperamento, apertura, amore per la libertà».