Rinasce un prezioso manuale con le pagine d’arte come 500 anni fa

Con un’operazione di altissimo livello culturale - ma anche dall’importante risvolto sociale - lo Scriptorium Foroiuliense di San Daniele ha curato la riproduzione anastatica a tiratura limitata (realizzata con tecniche antiche) de “La Operina” di Ludovico degli Arrighi “il Vicentino”, il più importante manuale calligrafico della storia, pubblicato 500 anni fa. Venti le copie: il ricavato della loro vendita finanzierà attività volte all’inserimento sociale di persone disagiate.

La presentazione del lavoro si è svolta nella sala multimediale del Museo del Territorio, gremita di autorità - tra cui fra il prefetto di Udine e il comandante della Legione carabinieri Fvg - e pubblico: «Tenendo fede alla nostra missione, tesa a restituire dignità alla scrittura amanuense e alla calligrafia – ha esordito il presidente dello Scriptorium, Roberto Giurano – abbiamo voluto riprodurre in serie limitata un’autentica pietra miliare: per farlo ci siamo avvalsi anche della collaborazione di alcuni ragazzi assistiti dal centro di salute mentale di San Daniele».

Plauso all’iniziativa dal sindaco Pietro Valent, che ha elogiato lo Scriptorium per la sua visione lungimirante e «aperta alle relazioni internazionali»: nei prossimi giorni, infatti, una delegazione sandanielese guidata dal primo cittadino si recherà in Canada per presentare la riproduzione nella prestigiosa sede dell’Università di Toronto.

«Quest’opera originale e particolare – ha dichiarato l’assessore regionale Barbara Zilli, intervenuta a distanza – aggiunge un altro capitolo alla storia dello Scriptorium, che si compone di pagine di pregio e di grande generosità, come il dono a scopi benefici delle copie del Dante Guarneriano, l’antico manoscritto della Divina Commedia custodito nella biblioteca Guarneriana, o dell’albo d’oro dei comandanti delle Capitanerie di porto del Friuli Venezia Giulia».

Dopo il conferimento del Premio Scriptorium 2022, assegnato al professor Paolo Bartolomeo Pascolo, l’incontro è proseguito con una relazione del professor Andrea Zannini, ordinario di Storia Moderna dell’Università di Udine: «La Operina del Vicentino – ha spiegato – formalizzò le regole della cosiddetta scrittura cancelleresca, strumento fondamentale per uno dei settori-chiave dello Stato moderno cinquecentesco. Gran parte della vita degli Stati del tempo passava infatti per la scrittura manuale e le cancellerie erano il cuore e l’occhio delle macchine amministrative centrali. Il suo recupero è un segnale di attenzione e di cura non solo per l’arte calligrafica, ma anche per la storia della cultura del nostro Rinascimento».

A seguire, i contributi dei professori Paolo Granata, dell’Università di Toronto - componente del gruppo di lavoro creato per il progetto di valorizzazione de La Operina -, e Francesco Ascoli, collezionista di fama internazionale.