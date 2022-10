Finestra sul cinema sudamericano: per le Giornate del muto è già futuro

Con 700 accreditati, arrivati nuovamente da ogni parte del mondo (e con gli Stati Uniti sempre in testa: 105 gli ospiti americani), 187 titoli proiettati in una settimana e 37 Paesi collegati in streaming, si chiude con il sorriso sul volto del suo direttore artistico, Jay Weissberg, la 41ª edizione delle Giornate del cinema muto, presiedute da Livio Jacob.

Giornate che nell’immediato guardano a Parigi, dove per la quinta volta, a fine ottobre, avranno uno spin-off alla Fondation Jérôme Seydoux-Path. A medio termine - ovvero pensando all’edizione 2023 (dal 7 al 14 ottobre) - prevedono la prosecuzione della retrospettiva avviata quest’anno, dedicata alla Ruritania, un luogo non definito fra la Mitteleuropa e i Balcani, l’inserimento in programma di più commedie (per bilanciare il palinsesto di quest’anno che ha privilegiato i melodrammi), e la continuazione degli incontri sui costumi nel cinema muto, frutto dell’inventiva di Deborah Nadoolman Landis, costumista di film di grande successo (The Blues Brothers per dirne uno) e anche moglie del celebre regista John Landis (che l’ha accompagnata a Pordenone).

A lungo termine, e per quello che al momento è più un sogno che un progetto, Weissberg pensa al Sudamerica.

«Devo andarci, in particolare in Uruguay esiste un archivio zeppo di cose da scoprire, e poi il Brasile, il Cile, l’Argentina... dobbiamo colmare questo tremendo vuoto tremendo nella storia del cinema».

Il bilancio dell’edizione 2022 è fatto anche delle lunghe file che si sono formate fuori dal Teatro Verdi in occasione di tutti gli eventi serali, segnale dell’ottima risposta di pubblico della città e della regione a questo tradizionale appuntamento.

«Finalmente tutti sono stati riaccolti – ancora Weissberg – nella nostra grande famiglia: abbiamo sempre considerato le “Giornate” una grande comunità accogliente. Il festival è anche tutto ciò che accade attorno alle proiezioni, l’atmosfera in città, i nostri ospiti che riempiono bar e i ristoranti e noi dobbiamo mantenere questo fuoco».

Dal punto di vista artistico, ripercorrendo i momenti più salienti, Weissberg sottolinea la retrospettiva su Norma Talmdage, «che ha definitivamente smontato l’idea che fosse un’attrice sopravvalutata: i film proposti hanno ridato la giusta luce a una star assoluta degli anni ’10 e ’20 dimenticata con la fine del Muto».

Fra i tanti titoli di un’edizione che presentava ancora una volta importanti restauri e riscoperte di opere di altre nazioni, ricordiamo anche Three Weeks, del 1924, che non era mai uscito in Italia, restaurato dalla Cineteca del Friuli; il gioioso Up in Mabel’s Room accompagnato dalla Zerorchestra (“un momento magico”), gli immortali Stanlio e Ollio.

E naturalmente gli eventi di apertura (The Unknown, con la partitura composta da Josè Maria Serralde Ruiz, che le Giornate ora vogliono riproporre a vari festival internazionali) e The Manxman (L’isola del peccato) ultimo film muto del maestro del brivido Alfred Hitchcock, con il quale ieri sera è calato il sipario sul festival (oggi sarà replicato alle 16.30).

Eventi che hanno testimoniato anche la straordinaria qualità di esecuzione raggiunta dall’Orchestra San Marco di Pordenone e che permettono di ricordare il ruolo chiave che ha la musica nel festival, i compositori, le nuove partiture e il collaudato team di musicisti.