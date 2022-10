La musica miracolosa che sa vincere anche la guerra: secondo appuntamento all’accademia Ricci

Sarà molto più di un concerto il secondo appuntamento della stagione musicale dell’Accademia Antonio Ricci in programma mercoledì prossimo nel Salone del Parlamento del Castello di Udine alle 18 (ingresso libero, a disposizione un servizio navetta per arrivare al Castello).

A esserne particolarmente orgogliosa è la presidente, professoressa Flavia Brunetto, che ha voluto questo evento di cui saranno protagonisti il pianista Francesco Nicolosi e il critico musicale Stefano Valanzuolo, conduttore, su Radio3, dei programmi Suite e WikiMusic.

«Si tratta – spiega Brunetto – di un vero e proprio spettacolo dal titolo “La musica miracolosa”, ricavato dalla storia e leggenda del pianista e compositore polacco ed ebreo Wladyslaw Szpilman rinchiuso, durante la Seconda guerra mondiale, nel ghetto di Varsavia e che ebbe salva la vita grazie al rapporto intellettuale che instaurò con un ufficiale nazista appassionato di pianoforte e in particolare di Chopin.

La storia, tratta dall’autobiografia di Szpilman, fu portata sugli schermi dal regista Roman Polanski nel film “Il pianista”, con Adrien Brody, che vinse ben quattro premi Oscar oltre alla Palma d’Oro a Cannes».

Nell’evento proposto dall’Accademia Ricci, il programma eseguito dal pianista Francesco Nicolosi (di Claude Debussy: “Clair de Lune”, di Wladyslaw Szpilman: “Mazurka”, di Liszt-Wagner: “Isotes Liebestod”, di Fryderyk Chopin: “Notturno in do diesis minore”, di Sergej Rachmaninov: “Preludio op. 32 n.10 in si minore”, di Fryderyk Chopin “Variazioni op.2 su “Là ci darem la mano” dal Don Giovanni di Mozart e “Preludio op. 28 n. 4 in mi minore”) sarà accompagnato dal testo, scritto e narrato, di Stefano Valanzuolo.

Francesco Nicolosi, laureatosi giovanissimo al conservatorio di Catania si è poi trasferito a Napoli dove ha proseguito gli studi sotto la guida di Vincenzo Vitale, un didatta tra i più illustri della tradizione pianistica italiana.

Vincitore dei primi internazionali più prestigiosi, di Nicolosi il musicologo Paolo Isotta ha scritto: «...va considerato uno dei migliori pianisti viventi, nessuno gli può essere accostato per la luminosità del suono, la capacità di cantare e legare portando a compimento i criteri adottati dal sommo Arturo Benedetti Michelangeli».

Stefano Valanzuolo, voce narrante e autore del testo di “La musica miracolosa” che descrive, come si detto, l’incontro impossibile tra vittima e carnefice uniti dall’amore per il pianoforte, oltre a critico musicale e conduttore radiofonico è direttore responsabile della rivista di spettacolo Live-Performing&Arts e collabora con il mensile Sistema Musica e I Quaderni dell’Associazione Scarlatti.

Ha redatto il soggetto e il testo di innumerevoli spettacoli teatrali tra cui “Settembre è nero” e “Il Sogno di Burney” per il Campania teatro festival Italia 2022, “StraTivari” con Iaia Forte e Cristina Donadio, “Qualche estate fa” con Claudia Gerini e Solis String Quartet.

Ha firmato nel 2009 la drammaturgia dello spettacolo “Le sorelle Bronte” per l’inaugurazione del Festival del Teatro della Biennale di Venezia con la regia di Davide Livermore.

È direttore artistico dell’associazione “Maggio della musica” di Napoli e docente del master in “Management e Comunicazione delle Imprese Culturali” del Conservatorio di Napoli.

La stagione musicale dell’accademia Ricci è sostenuta dal ministero della Cultura, la Regione Fvg, il Comune di Udine, la Fondazione Friuli e il Cidim.