Premio “La storia che non c’è”: vince Tango della friulana Elena Vesnaver

UDINE. La scrittrice e giornalista Elena Vesnaver è la vincitrice della prima edizione del premio letterario La storia che non c’è. Al Caffè Caucigh di Udine si è svolta recentemente la premiazione.

Il premio organizzato dal musicista friulano Rocco Burtone si è contraddistinto per l’originalità del percorso con protagonisti scrittori e musicisti che in una atmosfera surreale e giocosa si sono cimentati in una sfida all’improvvisazione letteraria: «Dato loro un titolo, invitati ad appartarsi in un angolo dietro il palco, con carta e penna gli scrittori si sono confrontati nella creazione in diretta di un racconto. La manifestazione ha imboccato la strada della tenzone acuta e frizzante, con storie divertenti e altre emozionanti». Ecco il racconto vincitore.

Elena Vesnaver

Il primo colpo non mi ha fatto male. È stato come quella volta che un mio compagno di scuola mi ha dato uno spintone. Sento ancora l’urto, qui, in mezzo al petto e lo stupore.

Ecco, il primo colpo mi ha stupito, non capivo, non potevo.

Il secondo colpo e ho visto il mio sangue, rosso, Dio, non ho mai pensato che potesse essere tanto rosso.

Rosso come il vestito che avevo quando l’ho conosciuto, quell’uomo lì, che mi piaceva da morire prima ancora di sapere il suo nome, prima di tutto, prima di questo. Quell’uomo che mi portava a ballare e io che non sapevo, ridevo e mi lasciavo andare.

«Vedi? Faccio io e guarda come andiamo insieme».

Il terzo colpo e la testa ha cominciato a girare.

Questa sera vado a cena con due amiche, va bene? Pareva di sì e ho tirato un sospiro di sollievo. Mentre montavo in macchina ho cominciato a cantare, tanto che non lo facevo più e non per via del lavoro, gli impegni, la bambina, ma per lui che era cambiato.

Pure io ero cambiata, me lo urlava ogni volta che si litigava.

Non pensarci, mi sono detta, per due ore ti dimentichi.

È stata una bella serata.

Fra donne è facile, penso, si può dire di più, ridere di più, anche di noi stesse, che gli uomini, Dio, quanto si prendono sul serio. Devono sempre condurre loro, come nel tango, lo dice lui, me lo diceva quando andavamo a ballare.

Fra donne si parla e io non la finivo.

Del lavoro che aveva perso, dei musi, della rabbia, di me che stavo male, un po’, anzi, non ne potevo più. Dio.

«Eh, ci vuole pazienza, sono fatti così, sono bambini viziati. Bisogna fargli credere che fanno loro e invece fai tu e lo so che è un imbroglio, ma è per quieto vivere».

La mia amica sorrideva come se parlasse di un bambino riottoso e ci credeva, ma io ero stufa. Io volevo finirla, che di figlia ne avevo già una vera da tirar su e la volevo crescere diversa, diversa da me e da questa scema che parlava idiozie.

Non gliel’ho detto, le ho lasciato credere che sì, aveva ragione. Non so perché, forse per non deluderla.

Il quarto colpo sì che ha fatto male.

Sono rientrata e lui era lì. Con il coltello.

Gli altri colpi non li ho contati.

Ho solo pensato alla bambina che dormiva nell’altra stanza e ho pregato che imparasse a ballare. Da sola.