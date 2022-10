Un film made in Friuli racconta il flop italiano dei divi Taylor e Burton

Debutta lunedì 17 ottobre, in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma, “L’estate di Joe, Liz e Richard”, il film documentario del regista Sergio Naitza, già direttore artistico di Lagunafest a Grado. Il documentario ricostruisce uno dei più storici “cold case” della storia del cinema, quello del film “La scogliera dei desideri”, nell’originale “Boom!”, una produzione all stars girata nell’agosto del 1967 in un angolo incontaminato della Sardegna, sulle scogliere di Capo Caccia vicino ad Alghero, protagonisti i più acclamati divi del pianeta, Elizabeth Taylor e Richard Burton, diretti dal regista Joseph Losey su sceneggiatura di Tennessee Williams, con il commediografo Nöel Coward fra gli interpreti e le musiche di John Barry.

Il film fu prodotto con budget altissimo per l’epoca, sotto l’ombrello dello Studio Universal: c’erano dunque tutte le premesse perché diventasse un grande successo internazionale, invece “La scogliera dei desideri” al botteghino fu un clamoroso e imprevedibile flop e venne massacrato dalla critica americana. Ma come era potuto succedere? «La risposta – spiega il regista Sergio Naitza, che firma anche la sceneggiatura – è custodita nei piccoli e grandi dettagli, molti inediti, che affiorano dall’intrigante ritorno su quel set, nella scogliera di Capo Caccia, dove abbiamo ricomposto le tessere di un puzzle complesso e sorprendente, ricostruendo le memorie e gli aneddoti dei protagonisti superstiti».

Appuntamento dunque alla Casa del Cinema, lunedì 17 ottobre alle 18, per la sezione Storia del Cinema della 17esimaedizione della Festa del Cinema di Roma. “L’estate di Joe, Liz e Richard” prodotto da Karel, vede in frontline un team produttivo che ha radici a Trieste e in Friuli Venezia Giulia, con il produttore associato Erich Jost e l’Associazione Europa Cultura, insieme allo studio di comunicazione Vuesse&c e a Daniela Volpe impegnata con Luca Melis nella cura organizzativa del film. Sostengono il progetto il MiC Ministero della Cultura, la Regione della Sardegna e la Fondazione Sardegna Film Commission.