I 25 anni del Giovanni da Udine, Nistri: «Più attenzione al teatro»

La città di Udine ha voglia di teatro. Lo conferma l’incremento di vendita degli abbonamenti per la nuova stagione del Giovanni da Udine e lo sottolinea Giovanni Nistri, presidente della Fondazione che gestisce il polo culturale di via Trento, che il 18 ottobre festeggerà i suoi primi 25 anni di attività.

Presidente, la soddisfa la vicinanza dimostrata dagli udinesi?

«Direi di sì, perché l’adesione alla campagna abbonamenti è molto buona (oltre 3 mila le tessere già acquistate, con un incremento del 50% per la prosa e di oltre il 10% per la musica rispetto alla scorsa stagione, ndr), e questo ci fa pensare che andrà bene anche la vendita dei biglietti. Alcuni segnali di ripresa li avevamo avuti già lo scorso anno, nonostante tutte le limitazioni del caso per il Covid. Ora siamo felici di poterci riavvicinare alla normalità, e devo dire che il programma messo in campo è soddisfacente».

Il peggio è passato?

«Mi lasci dire una cosa: credo che le strutture teatrali siano state ingiustamente penalizzate durante la pandemia. I teatri non andavano chiusi e messi sullo stesso piano di discoteche o palestre: ad esempio il Giovanni da Udine ha un ricircolo dell’aria ogni trenta minuti che lo rende un posto molto sicuro rispetto ad altri rimasti sempre aperti durante la pandemia, senza contare che chi va a teatro resta seduto al proprio posto e non parla con i vicini. Il rischio di contagio, quindi, si abbassa notevolmente. Detto questo, credo di sì, che il peggio sia passato. Ma attendiamo l’autunno per dirlo. Serviranno ancora un paio d’anni, però, per voltare davvero pagina. Ciò che possiamo fare è lavorare per riportare le persone a teatro con spettacoli di qualità. Dopo due anni di stop bisogna ricreare nelle persone l’abitudine ad assistere a spettacoli dal vivo».

Nella prossima stagione c’è qualche appuntamento che spicca?

«L’intera stagione meriterebbe una sottolineatura, anche perché sarà quelle in cui celebreremo il venticinquesimo compleanno del teatro. Per questo ci tengo a citare il concerto celebrativo del 21 ottobre, quando a esibirsi saranno l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Coro del Teatro Regio di Torino».

Come riportare le persone a teatro?

«I prezzi non sono stati ritoccati, né quelli degli abbonamenti, né quelli dei biglietti. Poi sono previste delle agevolazioni per gli over 65 e per i giovani»

Cosa può ancora dare alla città il Giovanni da Udine?

«Dopo 25 anni ha saputo crearsi un’immagine e una fama di livello internazionale, soprattutto con le stagioni sinfoniche, ma anche nazionale per la prosa, confermando quella tradizione friulana e udinese in particolare di legame con lo spettacolo dal vivo e con l’opera lirica. Deve continuare su questa strada».

Quali sono i rapporti con la Regione? Il “gatto di marmo” si è mosso?

«I rapporti sono buoni, anche perché la Regione è parte della Fondazione. Per il resto, al di là del Giovanni da Udine, che è un teatro importante per numeri e qualità, in Friuli c’è una grande vitalità e vivacità sul fronte culturale, con iniziative diverse e sempre di livello».

Caro bollette. Com’è la situazione?

«I costi stanno esplodendo ed è il momento che qualcuno intervenga. E in una struttura grande come la nostra, energia e riscaldamento incidono in maniera importante. Nell’immediato stiamo tamponando l’emergenza, per il medio lungo periodo attendiamo l’intervento della Regione».

Post elezioni: cosa auspica per la cultura?

«Che dalle parole si passi ai fatti. Chiediamo maggiore attenzione, con norme e interventi “sartoriali” per sostenere tutto il nostro mondo».