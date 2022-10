Quadri, edifici e sculture: ecco sedici itinerari per scoprire le bellezze artistiche di Udine

Verrà presentata domani, giovedì 13, alle 17.30 in sala Aiace a Udine, la Guida storico artistica di Udine” di Gaspari Editore, alla presenza del sindaco Piero Fontanini e del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Ne sono autori gli storici dell’arte Isabella Reale, già conservatore della Galleria d’Arte moderna e delle Gallerie del Progetto di Udine, e Paolo Casadio, già ispettore della Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia. A presentare l’opera interverranno Giuseppe Bergamini, già direttore dei Civici musei e Gallerie di Storia e Arte di Udine e ora delle Gallerie del Tiepolo, e Oscar d’Agostino, responsabile della Cultura del Messaggero Veneto.

“Chi verrà dopo me avrà, non v’ha dubbio, maggior ingegno, ma gli mancheranno i materiali necessari. Vanno purtroppo diminuendo in questa provincia e si perdono i monumenti delle belle arti. A questo l’altro maggior danno si aggiunga che deriva dalla sorte infelice dei templi de’ quali alcuni sono stati in taverne perfino ed in macelli conversi ed altri demoliti da odiosissimi speculatori”.

Affidare il patrimonio a una conoscenza condivisa e alla sensibilità collettiva come bene comune da tutelare, questa era la principale preoccupazione di Fabio di Maniago, autore nel 1825 della “Guida di Udine in ciò che risguarda le tre belle arti sorelle”, la prima guida per la nostra città intesa in senso moderno, ovvero condotta sui documenti e sull’analisi diretta dell’opera. Una premessa certo condivisa da quanti hanno dedicato finora i loro sforzi alla valorizzazione di Udine come città d’arte.

E se oggi la salvaguardia si avvale di leggi statali, e di certo l’interesse nei confronti dell’arte è ampiamente diffuso, molto resta ancora da fare per acquisire e consolidare il senso di un patrimonio come bene comune, su cui fondare l’identità culturale di comunità, per tutelarlo e soprattutto per averne la piena consapevolezza e il conseguente orgoglio civico, e quindi per ben rappresentarlo all’esterno.

Anche questa Guida si pone dunque come uno strumento o un’occasione, sia per i concittadini sia per il turista, per ripercorrere l’immagine dell’intera città con una prospettiva particolare che parte dal ricco patrimonio conservato dalle sue istituzioni museali e ne sottolinea le intersecazioni con la storia di questa comunità, con il collezionismo, il mecenatismo e i cambiamenti del gusto, trattando in parallelo l'evoluzione della stessa immagine di Udine attraverso l’architettura.

Filo conduttore è certo l’opera degli artisti e architetti qui attivi, quali Vitale da Bologna, Giovanni da Udine, Andrea Palladio, il Pordenone, Quaglio, Tiepolo, i Basaldella, Tina Modotti, Gino Valle, e molti altri, ma lo sguardo si va ampliando non solo fino ai giorni nostri, ma soprattutto alla luce di un concetto di bene culturale che oggi include oltre all’architettura contemporanea, anche quella che oggi ha meno di settanta anni, stante la presenza in città di progettisti di chiara fama, il paesaggio, l’archeologia industriale e le sue principali “cattedrali del lavoro”, senza dimenticare le arti applicate qui fondate su una spiccata sapienza e tradizione artigiana.

Inoltre, nel tentativo di considerare il patrimonio quale parte integrante del nostro paesaggio culturale, si è cercato di raccontare l’opera, l’edificio, o il monumento, in relazione a un preciso contesto urbano, puntando sugli intrecci e le connessioni tra quella presenza e il luogo, sia esso un antico borgo, il sistema delle roggie o il percorso del canale Ledra, forza motore per le più fortunate attività imprenditoriali, o il Giardin Grande con le sue propaggini lungo il colle del castello, i giardini Ricasoli e il verde retrostante palazzo Antonini.

Un necessario aggiornamento dell’immagine contemporanea di Udine comporta inoltre la segnalazione, come spiega Paolo Casadio, di come proprio in questi ultimi decenni grazie a una serie di accurati restauri Udine abbia rivelato la sua anima più antica, quella urbs picta tre-quattrocentesca, ricca di apparati decorativi murali rispondenti a un illuminato e civilissimo concetto di bellezza diffusa per la gioia degli occhi del passante, a cui si affiancano, freschi di cantiere, interventi conservativi su alcuni dei più importanti monumenti cittadini, grazie anche a un rinnovato mecenatismo privato.

Sono dunque sedici gli itinerari proposti per l’attraversamento della città, a includere anche le aree periferiche, nel tentativo di tracciare per Udine una topografia della memoria dove ad esempio alla veduta contemporanea si affianca quella di una stampa settecentesca, e dove necessariamente si racconta di edifici demoliti, chiese soppresse, portali ricomposti ad esempio nel lapidario del castello, ogni cui singola pietra racconta una macro storia e un pezzo di città.

Arricchita da “box” di approfondimento, miranti a focalizzare l’attenzione su aspetti, opere o personalità particolari che hanno caratterizzato l’identità culturale e la forma stessa della città, da bibliografia e sitografia, e da un indice corredato dai dati biografici dei nomi citati, la Guida su Udine si pone come un vademecum di taglio divulgativo e descrittivo che dal Museo parte dunque alla scoperta dell'identità artistica della città nelle sue stratificazioni storiche affiancando agli itinerari tradizionali nuove suggestioni, e che quindi dalla valorizzazione dei suoi Musei non può prescindere.