Polipi e meduse giganti nelle rogge: così il mare dell’arte entra a Udine

«L’acqua è l’elemento principale del nostro pianeta e rappresenta più della metà del nostro peso corporeo. Gli oceani producono oltre il 50% dell’ossigeno che respiriamo e assorbono il 30% della anidride carbonica. È pertanto fondamentale preservare questa importante risorsa.

L’arte rappresenta uno strumento privilegiato per sensibilizzare le persone al cambiamento: il comportamento di ciascuno di noi rappresenta una singola goccia d’acqua, ma tutti assieme possiamo formare un “oceano” di miglioramento».

Elisabetta Milan, fondatrice del progetto Plasticocene, guida e artista divulgatrice - con la consulenza scientifica di Wwf Amp Miramare e del Museo friulano di storia naturale di Udine e con la collaborazione della Regione, del Comune di Udine e del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Unesco di Udine, è l’ideatrice di “Il mare inizia in città” un percorso divulgativo in 7 tappe tra le rogge della città di Udine, con installazioni artistiche di forte impatto visivo e pannelli informativi che coniugano storia, arte, scienza e biodiversità per lanciare un unico messaggio di sostenibilità e sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente acquatico e marino, invitando a rendere più sostenibili i nostri stili di vita e meno pesante la nostra impronta ecologica sull’ambiente e sul mare.

L’eco-percorso intende creare un filo rosso tra le rogge e il mare perché, ricorda Milan «tutto il materiale che viene erroneamente o volutamente gettato nei corsi d’acqua e, nel caso specifico nelle rogge udinesi, arriva fino al mare, così come tutto ciò che viene scaricato nei tombini della città e negli scarichi domestici».

Le rogge, oggetto da tempo di studi e ricerche da parte del Museo friulano di storia naturale, ospitano il 50% dell’intera flora presente in città e rappresentano un importante corridoio ecologico per molte specie di animali e piante che ne popolano l’ambiente acquatico e le sponde, racchiudendo una biodiversità poco conosciuta che è fondamentale tutelare.

Il tema dei rifiuti marini collega dunque le 7 tappe del percorso, che si sviluppa lungo le rogge di Udine e di Palma, davanti alla Lanterna di Diogene (Piazza San Giacomo), per finire nuovamente alla roggia di Palma (al Parco Midolini a San Gottardo): in ogni sito un’installazione artistica realizzata da Elisabetta Milan viene accompagnata da un cartello informativo riportante l’interpretazione dell’opera d’arte e un approfondimento scientifico, nonché spunti e approfondimenti sulla storia e sulla biodiversità delle rogge udinesi.

Il percorso lungo le rogge rientra pienamente nella progettualità del Decennio delle scienze del Mare e per lo sviluppo sostenibile proclamato dalle Nazioni Unite e dall’Unesco.

Le visite guidate gratuite sono venerdì 14 e 21, alle 17. Domenica 23 alle 17:00. Ritrovo davanti alla Ghiacciaia, via Zanon 13. Per info: Museo Friulano di Storia Naturale 0432-1273211.