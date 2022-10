Cesare Bortotto, la voce del tempo dei ragazzi dell’Academiuta

CASARSA. Porta nuova luce su una personalità della cultura friulana che fino ad oggi ha avuto ingiustamente scarso rilievo il libro Cesare Bortotto. Vous dal timp – Voce del tempo – con altri versi e altre prose, nuova opera edita dal Centro Studi Pasolini di Casarsa, curata da Rienzo Pellegrini, già docente di Lingua e letteratura friulana e di Filologia romanza all’Università di Trieste, che si è occupato (e continua a occuparsi) di storia degli usi scritti del friulano dalle origini ai nostri giorni.

Il volume, che sarà presentato domani, sabato 15 ottobre, alle 18, a Casa Colussi di Casarsa, sede del Centro studi e che vedrà dialogare con Pellegrini Giancarlo Pauletto, critico d’arte e scrittore, e Gianfranco Ellero, storico e giornalista, raccoglie tutta l’opera letteraria, inclusi molti inediti, di Cesare Bortotto.

«Il Centro studi – sottolinea la presidente Flavia Leonarduzzi – continua così nella diffusione e valorizzazione, oltre che dell’opera di Pasolini, delle produzioni dei “ragazzi” dell’Academiuta, con l’obiettivo di far conoscere il loro lavoro dopo la fondamentale e fondante esperienza del cenacolo di Casarsa».

Nato a Casarsa nel 1923, “persona sobria, mai disposta al gesto clamoroso, ma dotata di principi solidi tenacemente perseguiti”, Bortotto, dopo il diploma alle scuole magistrali insegnò un anno a Zoppola: la sua carriera si incanalò poi nell’alveo familiare legato alle Ferrovie dello Stato.

Ciò non gli impedì di laurearsi in anni successivi a Urbino, con una tesi su Carlo Emilio Gadda. Nel 1945 fu tra i soci fondatori della Academiuta di lenga furlana, anche se da Casarsa si era già staccato. «È l’unico degli autori casarsesi legati a Pasolini – spiega Rienzo Pellegrini – al quale non era ancora stato dedicato un libro: ho cercato di colmare questo vuoto, grazie anche alla generosità del figlio di Bertotto, Livio, che ha messo a disposizione molti materiali, portando alla luce una personalità di grande interesse, al quale si devono testi, sia in versi che in prosa, di assoluto spessore».

Bortotto è presente in tutti i numeri della rivista pubblicata da Pasolini, dal primo “Stroligut di cà da l’aga” del 1944 al “Quaderno romanzo” del 1947.

Il volume, oltre a preziosi inediti “con punte di autentico splendore” conservati nell’archivio di famiglia, raccoglie la sua opera pubblicata sia sulle riviste casarsesi sia sulla “Patrie dal Friul” di don Giuseppe Marchetti (che era stato suo professore alle magistrali), sullo “Strolic furlan” e sui “Quaderni del Tesaur” di Gianfranco d’Aronco. E si apre, dopo la dettagliata premessa di Pellegrini, con la parte inedita “Vous dal timp”.

Il libro concede infine spazio anche ad aspetti meno noti (il Bortotto critico, storico, il Bortotto partigiano delle formazioni Osoppo e aderente al Partito d’Azione nel 1946), per chiudersi con una sezione dedicata a Pasolini nella memoria, ripiegando sugli anni della giovinezza.