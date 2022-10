Sympòsion, due artisti friulani indagano l’identità di genere

GORIZIA. Attingono a una formazione eclettica, Giovanni Leonarduzzi e Claudia Latini, coreografi e interpreti di Sympòsion al suo debutto italiano al Kulturni Dom di Gorizia per il Festival Visavì oggi, 14 ottobre, alle 18.30.

Nel reinterpretare il presente attraverso stili e codici molto diversi, del tutto personali, e che tuttavia si completano – lui formato alla break-dance e lei al balletto classico – danza e movimento convergono per esprimere un “corpo totale” da cui prendono vita architetture e forme di forte intensità emotiva.

Ispirati dal dialogo di Platone e in particolare al discorso di Aristofane sulla nascita dell’uomo e della donna, i due autori friulani con Sympòsion hanno avviato una ricerca, scandita in quattro tappe, in termini di movimento e significato sulle figure degli ermafroditi generati da un essere perfetto e forte che è stato diviso dagli Dei.

“Sympòsion”, come giunge alla sua forma finale?

«Il lavoro espande il discorso già iniziato con il duetto breve e la fase finale vedrà in scena solamente noi due. Dietro le quinte hanno lavorato Maurizio Cecatto, sound designer, Stefano Mazzanti, light designer, Enzo Mologni, scenografo e Claudio Cadario ha collaborato come dramaturg. Inoltre Francisco Montes e Brendan Canarie hanno realizzato le riprese dei cortometraggi proiettati durante il live».

La vostra ricerca coniuga forma e atletismo con esiti che rimandano ad archetipi ancestrali, figure antropomorfiche, creature alla scoperta di sé. Cosa ci aspetta?

« Il nostro lavoro si articola su due livelli: il primo di immagine, fisico e il secondo narrativo emozionale, questi due diversi piani sono legati dalla riflessione filosofica che sta alla base del processo creativo. I piani funzionano in parallelo, a volte collegati e direttamente influenzati l’uno dall’altro, a volte autonomamente e anche in contrasto».

Come trattate la questione dell’Ermafrodita, figura della doppia sessualità, che in questo caso funge da stimolo per riflettere sul tema delle relazioni di coppia e dell’identità di genere?

«Il tema sempre più attuale e al centro del dibattito sociale muove da queste entità soprannaturali, nella forza e nella forma, le rappresenta sotto un aspetto diverso e una gestualità atipici. È qui che nascono le nostre figure in movimento, dove i due corpi si uniscono per crearne uno più grande. Il nostro punto di vista necessita quindi del contributo di entrambi i sessi e, implicitamente, consiste nelle “deviazioni” dalla loro fissazione di ruolo che le società stabiliscono di volta in volta».

Da qui dunque la tensione verso un corpo “unico”?

«In questo caso il tentativo della riunione, la tensione alla completezza, il rapporto mai del tutto soddisfatto. Dal momento che è impossibile dunque tornare ad essere un “corpo unico”, l’argomento viene riportato all’interno del rapporto di coppia cercando di attuare un’analisi ed una trasposizione sulla coppia e sulle varie dinamiche che si sviluppano all’interno di essa».