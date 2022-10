Anà-Thema presenta la stagione e festeggia i 16 anni di attività

Non ancora del tutto svaporati gli epigoni festaioli e dionisiaci del toga Party che ha concluso la prima edizione del Tiere TeatroFestival, eccoli pronti i ragazzi di Anà-Thema Teatro a ripartire con la stagione regolare al Teatro della Corte di Osoppo, che grazie a loro i questi anni è diventato un sicuro punto di riferimento culturale e sociale per la comunità osovana.

Gli Anà-Thema, capitanati da quel fuoco d’artificio di invenzioni e trovate che è Luca Ferri, festeggiano quest’anno il loro sedicesimo anno, quasi una maggiore età raggiunta con caparbietà e dedizione alla causa del teatro che li ha visti crescere e diventare una bella realtà regionale che comincia a farsi conoscere al di là del nostro territorio, ad esempio, con una tournée il prossimo autunno del loro Re Liar, una originale rivisitazione del capolavoro shakespeariano, nelle più importanti capitali del teatro italiano, Roma, Napoli e Milano.

Apertura il 22 di ottobre con un classico del teatro leggero italiano contemporaneo, leggero sì ma improntato a un’ironia che no rifugge la critica e la satira di costume: The living Paper Cartoon con quel mago del trasformismo che è Ennio Marchetto.

A seguire Papagheno e Papaghena, i Pappagalli di Mozart, (5 novembre) una divertente rilettura del Flauto Magico del grande salisburghese firmato da Rita Pelusio per la Compagnia Trioche.

Un’incursione nell’universo femminile con Giovanna d’Arco-Le donne la scelta (19 novembre), una rievocazione dell’eroina francese per dire della questione femminile oggi diretta da Filippo d’Alessio su una scrittura drammaturgia di David Norisco.

Il 21 di dicembre Canto di Natale di Luca Ferri con la sua compagnia. Ancora Anà-Thema Teatro il 31 dicembre con Come Thelma e Louise interpretate da Luca Ferri e Claudio Del Toro. Il 14 gennaio il capolavoro di Moliére, Il malato immaginario con Stivalaccio Teatro.

Allegria e divertimento garantiti con Vento di risate di e con Debora Villa il 18 febbraio. Un’originale rilettura di Pirandello con Uno, nessuno e Pirandello con Salvatore della Villa il 4 marzo e gran finale col balletto della Lyric Dance Company il 25 marzo con Edith Piaf, un omaggio del coreografo Alberto canestra alla grande cantante francese.

Ma l’altra novità della prossima stagione annunciata l’altra sera. Ana-Thema Teatro gestirà e organizzerà le attività del Teatro Impero di Tavagnacco. Per la prossima che sarà stagione anno zero, in calendario spettacoli di Anà-Thema e pomeriggi teatri per bambini e famiglie.