La Cina e i suoi volti nel racconto fotografico realizzato da De Marco

Danilo De Marco arriva a quest’ultima mostra (Un tempo in Cina, realizzata dal Craf, da sabato 15 al 29 ottobre allo Spazio Make, in via Manin 6 a Udine) da incorreggibile dissenziente, dichiaratamente di parte, mai pacificato con lo status quo.

Non è cambiato nei decenni; soltanto, forse, un’aggiunta di disillusa amarezza. Forse sperava di cambiare il mondo, almeno un po’; però ce l’ha raccontato con vigore e onestà.

Danilo è nato a Udine nel luglio del 1952, in un ambiente e con un retroterra familiare che mescolava anarchia, comunismo, resistenza, desiderio e partecipazione alle lotte per rapporti sociali più giusti, per un mondo diverso e nuovo.

Ha ereditato questo atteggiamento critico, confermato in gioventù da incontri, ambienti e amicizie importanti, come il Cid (Sergio Cocetta), il circolo Elio Mauro, lo studio fotografico di Riccardo Toffoletti, il protagonismo trascinante di Giorgio Ferigo.

Dopo alcuni anni di scuole irregolari e mestieri precari, e dopo la scelta nel 1974 di fare della macchina fotografica il suo strumento di lavoro, quando ha visto alzarsi qui in casa i tassi di rassegnazione e conformismo, anche a sinistra, è andato a cercare lontano aspirazioni di giustizia e di vita in altri mondi, presso culture diverse e altre comunità.

Prima il Nicaragua della rivoluzione sandinista e poi – dopo la scelta (1987) di Parigi come trampolino di lancio, con le nuove amicizie che maturavano lì a iniziare dal fotoreporter Mario Dondero, per Danilo un Angelo necessario durante i primi duri tempi parigini – mezzo mondo: il Kurdistan durante la guerra del Golfo, il Brasile dei Sem-terra, le aree in fermento di Messico, Colombia, Bolivia, Equador, Haiti, la Cina delle periferie, Sri Lanka, Zanzibar, Cuba, Congo e Uganda, Gibuti, altro ancora.

Da irriducibile indipendente, lontano dal mercato, nemico del consumismo dell’immagine, ha vissuto anni segnati da un instancabile partire, cercare, condividere, stringere contatti e dialoghi intensi prima di scattare, tornare in Europa e trasformare il lavoro in reportages da offrire a testate responsabili, in mostre, cataloghi, monografie.

Con gli anni e le iniziative, l’elenco si è fatto lungo. E anche qui, nei periodi da trascorrere in Europa e in Friuli, non ha mancato di accompagnare e documentare episodi di dissenso e di emancipazione, come la protesta dei Sans-papier a Parigi, la protesta in galleria, unico fotoreporter ad avere l’accesso e condividere, nelle viscere della terra, l’occupazione dei minatori di Cave del Predil nel 1991, sul confine tra Friuli, Carinzia e Slovenia, la ricerca in giro per l’Europa, una specie di Simon Wiesenthal alla rovescia, dei mille volti di donne e uomini che avevano partecipato in gioventù ai movimenti di Resistenza.

Ritratti, dialoghi, tempi lunghi; ma quei volti sono una sorta di risarcimento per quei vecchi, e di invito per noi a non spezzare un filo di memoria prezioso, imprescindibile. Una grande agorà ateniese: uno spazio da difendere, preservare, rinnovare.

Danilo non è soltanto fotografo e antropologo visuale per la documentazione «dall’interno» che ha saputo realizzare; metto in conto anche la sua curiosità, la molteplicità di letture che ha coltivato, la crescita nello scrivere.

Accanto alla complessa ragnatela che ha saputo tessere per arricchire con gli scatti la sua galleria di persone non rassegnate perché felici nonostante tutto di stare al mondo, c’è la rete di amicizie che ha saputo stringere con poeti, scrittori, artisti, filosofi, intellettuali, operatori sociali. Anche su questo fronte è stato generoso, tutti ne abbiamo approfittato.