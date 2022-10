Le avventure di Lorenzo Natali nell’800: vide l’Europa passare per il Nordest

Si intitola Ottocento (Gaspari Editore, 132 pagine, 17,50 euro) l’ultimo romanzo del friulano Cristiano Caracci. È un affresco della Mitteleuropa tra valzer viennesi e Repubblica veneziana, una vicenda ambientata tra la caduta di Napoleone, il congresso di Vienna e il successivo assestamento del continente europeo.

Ma appunto, la storia prende avvio nel nord-est, tra Friuli e Veneto, dove seguiamo la vita di Lorenzo Natali che ha partecipato a questi eventi. Caracci, avvocato residente a Udine, ha già alle spalle diversi romanzi e opere storiche.

Lei si è sempre occupato del Mediterraneo orientale. Da dove nasce questa passione?

«Suppongo dalle Repubbliche marinare italiane, dalla bellezza e straordinaria intelligenza di quanto hanno creato e costruito quasi in continuità e rinnovamento dell’Impero Romano d’Oriente.

Un mondo comprensivo della cultura bizantina, trasferita in Italia alla caduta di Costantinopoli, e che a me pare abbia centro nella torre di Galata. La torre, quasi in modo immaginario, separa il grande impero coloniale genovese dall’isola di Chio in occidente e Caffa di Crimea a oriente.

Oggi, purtroppo, è l’inaudita violenza stessa delle armi a mostrarci come anche il Mar Nero sia parte del Mediterraneo orientale non soltanto nella contesa Crimea, bensì, fuori dall’Ucraina, nell’immenso delta del Danubio e, ancora, nella grande tradizione medievale cristiana della Georgia e in quello che fu il Regno bizantino di Trebisonda, dove navigavano veneziani e genovesi e dove Marco Polo, non a caso, conclude il suo Milione perché, scrive, giunti a Trebisonda era ormai come essere a Venezia e avere terminato il viaggio dalla Cina».

Il suo titolo prevede un ampio spettro temporale, ma si concentra anche in una piccola località come Ajello del Friuli. Qual è stata l’importanza di questo territorio?

«Ad Ajello del Friuli aveva una residenza la famiglia ragusea de Bona, coinvolta nelle trattative del Congresso di Vienna per la ricostituzione della Repubblica di Ragusa abrogata da Napoleone nel 1808. In un villaggio poco lontano, San Giorgio di Nogaro, abitava, dal 1804, il raguseo Andrea Altesti, precedentemente a lungo al servizio dell’Intendenza della Zarina Caterina a San Pietroburgo, poi, rientrato in Italia, fondatore delle Generali, la grande Compagnia assicurativa di cui egli era titolare delle prime dodici azioni. Entrambi gli edifici, dei de Bona ad Ajello del Friuli e di Altesti a San Giorgio di Nogaro, sono tuttora visibili nel centro dei paesi».

C’è una connessione tra la scrittura creativa e la sua attività di avvocato?

«Non propriamente con l’attività, piuttosto con lo studio degli strumenti giuridici che ritengo siano uno dei più produttivi sostegni per l’indagine della società medievale e moderna; ad esempio, il Liber Statutorum redatto nel 1272 a Ragusa, è sicuramente uno dei monumenti antichi più insigni degli Statuti medievali di cui è ricchissima la costa orientale dell’Adriatico; a Ragusa, per la prima volta nel mondo, nel XIV secolo, si istituisce la quarantena, isolando chi provenisse de locis pestiferis; all’inizio del XV secolo a Ragusa si proibiva la schiavitù e il commercio degli schiavi, mentre nel 1500 si provvedeva a una legge del fallimento: il significato di questi esempi mi pare evidente».

Chi è Lorenzo Natali, il suo protagonista?

«È personaggio immaginario per il quale, tuttavia, provo molta simpatia, mentre nello sviluppo della narrazione egli invecchia insieme alla meravigliosa città di Ragusa, alle sue navi, ai suoi amici e compatrioti, costretti anche all’emigrazione nelle Americhe, nel mondo ottomano, nel resto dell’Europa e, naturalmente, nella penisola italiana, specialmente a Trieste ed Ancona.

L’entusiasmo, gli auspici e le aspirazioni della gioventù di Lorenzo non saranno soddisfatti e soltanto la bellezza dei luoghi, dopotutto, gli sarà di conforto».

La trama prevede una concentrazione di eventi e personaggi storici, da Napoleone allo Zar Alessandro. Come si è svolta la sua ricerca?

«Si tratta, in verità, di comuni conoscenze, magari arricchite da specifiche letture; soprattutto dalla sincera e manifesta antipatia per quelle teste coronate e quei primi ministri quasi impegnati in partite di scacchi senza considerare i massacri consumati nelle loro battaglie.

Alcuni testi particolari sono segnati in bibliografia, pure se tengo a sottolineare come la parte di invenzione narrativa sia assolutamente prevalente rispetto a quella storica».