Remo Anzovino sul red carpet romano: ha musicato Portrait of the Queen

ROMA. Al terzo giorno di Festa del Cinema di Roma, una delle più importanti manifestazioni dedicate alla cinematografia nazionale e internazionale, le musiche di Remo Anzovino hanno incantato e sono state le assolute protagoniste in prima serata sul red carpet, in occasione della proiezione in anteprima di “Portrait of the Queen”, il docufilm dedicato alla Regina Elisabetta, inserito all’interno del programma delle Proiezioni Speciali.

Durante la sfilata sul famoso tappeto rosso romano, uno dei più grandi al mondo, che ha visto protagonista il compositore pordenonese assieme al fotografo Fabrizio Ferri (regista del film), alla scrittrice Paola Calvetti (sceneggiatrice) e ai produttori (Nexo Digital e Rai Cinema), sono stati diffusi due dei brani principali dell’album della colonna sonora che sarà pubblicata il prossimo 21 novembre, in concomitanza con l’uscita del film al cinema.

Diretto dal pluripremiato fotografo Fabrizio Ferri e ispirato al Best Seller di Paola Calvetti, “Portrait of the Queen (Ritratto di Regina)” è stato proiettato in assoluta anteprima sabato sera alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica e sarà in tutte le sale dal 21 al 23 novembre.

La proiezione non tradisce l’aspettativa sul nuovo lavoro del compositore e pianista pordenonese che, come ha dichiarato Fabrizio Ferri, ha scritto un tema indimenticabile e una musica che permette di vederlo “anche a occhi chiusi”.

Remo Anzovino sarà nuovamente protagonista alla Festa del Cinema di Roma il 20 ottobre, in occasione della proiezione del docufilm "Souvenir d'Italie", dedicato alla straordinaria carriera di Lelio Luttazzi, con un suo contributo musicale, assieme a quello di Fiorello, Drusilla Foer, Stefano Bollani e tanti big nazionali.