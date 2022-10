Il ritorno della Fiera delle zucche, primo grande evento post Covid

A Cordenons conto alla rovescia per la 28ª Fiera delle zucche. Il calendario della manifestazione è stato presentato martedì 18 ottobre, in sala giunta.

«È il primo grande evento dopo le limitazioni anti-Covid che torniamo a organizzare –ha evidenziato il sindaco Andrea Delle Vedove – con un impegnativo lavoro di Comune e Pro Cordenons».

Anche il budget è importante, pari a circa 20 mila euro, di cui ottomila direttamente il Comune per le iniziative delle scuole e le attività di intaglio delle zucche rivolte ai bambini.

«Sono 46 in totale le classi che partecipano alla manifestazione – ha detto l’assessore a cultura e istruzione, Loris Zancai Mucignat –: a ciascuna daremo un contributo di 50 euro per l’acquisto di materiale didattico, come riconoscimento per quanto fatto per la Fiera delle zucche».

Il calendario della manifestazione si aprirà venerdì, alle 20.30 in sala consiliare, con il Ciavedal che presenterà il 12° premio internazionale Renato Appi, mentre per sabato sera la Pro loco propone, alle 20.30 all’auditorium Aldo Moro, lo spettacolo “La strana storia del dottor Jekyll & Mr Hyde” con la compagnia Teatro immagine. L’ingresso è a pagamento, con prenotazioni allo 0434 932725.

Domenica, dalle 9, in piazza della Vittoria sarà grande festa in onore dell’autunno grazie a 140 espositori da tutta la regione dislocati tra l’ingresso da via Mazzini, la scuola Duca d’Aosta in via Montello e l’inizio di via Monte Grappa.

Nel 2019 furono190, in un anno da record anche quanto a pubblico (13 mila persone totali). Complessa la macchina organizzativa che conta una trentina di volontari impegnati per la sicurezza; 17 invece i partner: associazioni, volontari della parrocchia di Santa Maria Maggiore con il chiosco enogastronomico, l’Avis Aido e Circolo Anziani con la tradizionale castagnata, la Filarmonica, le scuole, la biblioteca civica, lo Spazio giovani e i vigili del fuoco con Pompieropoli.

Spiccano tra i protagonisti le scuole di Cordenons di ogni ordine e grado, con anche il liceo artistico Galvani alla sua prima volta. Saranno presenti con i loro stand e i loro lavori a tema abbelliranno anche le vetrine dei negozi di Sclavons e del centro, in collaborazione con Cordenons in Vista. Il liceo ha anche realizzato una grande zucca gioco, con all’interno un labirinto.

«Sul sagrato ritornerà il mercatino dell’usato dei bambini– ha aggiunto il presidente della Pro Celso Francescut – quest’anno è promosso da noi. Propone anche due escursioni podistiche guidate su prenotazione, una lungo il Noncello e l’altra alle risorgive, in collaborazione con Ciavedal e Naturalistica».

Lo Spazio giovani “Zag” e il consiglio comunale dei ragazzi della scuola media, organizza invece una biciclettata per ragazzi sul percorso del Noncello, mentre la biblioteca civica riporta in piazza l’intaglio delle zucche per le famiglie