Un disincantato elettore in visita al partito che è cambiato: così D’Aronco raccontava la Dc

Mi capita spesso di curiosare tra i libri della biblioteca di mio Papà (oggi ricorrono i 102 anni dalla nascita), tra i suoi appunti, i suoi scritti; e mi capita anche di soffermarmi così su argomenti, riflessioni, situazioni che talvolta sembrano davvero tanto vicini ai temi attuali.

Ma è proprio passato tanto tempo? I problemi di allora sono stati risolti o solo aggirati? Il cosiddetto progresso è stato solo un progresso tecnologico? La società si è evoluta o siamo tornati al punto di prima dopo avere fatto un giretto in mondi virtuali e distraenti?

E così mi ricordo che tra il 1969 e il 1976 uscì un bollettino trimestrale, Opinioni personali, la voce di un semplice osservatore di area democristiana (“un partito di centro che guardava a sinistra”).

L’intera raccolta è stata ripubblicata, arricchita dalle illustrazioni di Gianni Di Lena, nel 2017, a cura della Provincia di Udine. Gianfranco vi pubblicò una serie di saggi di attualità politica allo scopo di diffondere liberamente le sue idee, sempre indipendenti e spesso critiche nei confronti dei governanti di allora.

I temi trattati riguardarono gli eterni progetti di riforme, le correnti che smembravano i partiti, i rapporti tra Udine e Trieste, gli sprechi di risorse e di provvidenze pubbliche, lo scollamento tra eletti ed elettori, per chiudere con quell’espressione, “Bando”, con cui il bambino scoraggiato e disilluso dichiarava: “non gioco più…”.

Un tema attualissimo, in particolare, ha suscitato la mia curiosità; al punto di cercare analogie e differenze in Opinioni personali. È il tema della crisi del Partito Democratico di oggi, speculare a quella della Democrazia Cristiana di allora.

Leggo un po’ dappertutto affermazioni come “Il Pd è irriformabile”, “Ha un problema serio di esistenza”, “Si è costruito con un misto di plebiscitarismo e feudalesimo”, “Non è stato costruito con un regime di democrazia rappresentativa al suo interno”, “Un partito non regge se non è costruito se non ha un quadro condiviso di idee e principi”… Insomma: una ideologia c’è?

Ecco quindi una serie di Opinioni personali dai titoli significativi e fortemente evocativi, tutti incentrati sulla crisi che allora stava attraversando la Dc e che sta ora attraversando il Pd (e non solo…): Correnti ideologiche e risse per il potere, Un partito di organizzazioni, Quale unità?; ma soprattutto: Visita al partito.

In quel saggio si racconta di un disincantato elettore che con nostalgia torna nella sede cittadina del partito in cui aveva militato per un po’ di anni, cercando quel che allora lo aveva caratterizzato e che non ritrova più: idee, principi e sogni, persi tra resti di bicchierate, targhette di plastica alle porte, televisore ultimo modello, impiegati frettolosi.

Ecco quindi che suggerisco una rilettura di quel saggio, uscito il 1° settembre 1970, da scrutare con le lenti di oggi per coglierne analogie e differenze. Scoprendo così che dalla sua amara conclusione il lettore attento può cogliere anche una risposta per il futuro.

* * *

Il vecchio iscritto è andato alla sede del partito. “Vecchio” non di età, ma perché ha la tessera da vent’anni. La sua è un’età pericolosa: non gli permette né di fare a gomitate come i giovani che hanno fretta perché giovani, né di imporre diritti da notabile come i vecchi che hanno fretta perché vecchi.

È andato a vedere la sede del partito: per nostalgia, dopo che le sue visite si erano fatte sempre più rade negli ultimi anni. Gli inviti riguardavano ormai solo la festa del socio con la bicchierata, o la firma di presentazione delle liste.

Giunge alla sede alle 9 e 30, proprio quando i due impiegati – un ragazzo e una ragazza – aprono l’uscio. Il vecchio iscritto, con in mente la prima, povera sede, percorre i corridoi, sbircia le linde targhette di plastica alle otto porte, si accomoda col pensiero su una delle poltrone anatomiche dell’atrio.

Movimento giovanile, Segreteria organizzativa, Segreteria amministrativa… Dà un’occhiata al televisore ultimo modello, dono di una ditta simpatizzante. Più in là, isolata quasi a sottolinearne la importanza, la tabella Segretario provinciale.

L’appartamento, acquistato qualche anno fa in un condominio nuovissimo, è asettico, razionale. Le stanze non diverse da quelle di una moderna agenzia di assicurazioni. Unico neo, sei bicchieri con bave di birra, rimasti dalla sera prima sul tavolino di cristallo dell’anticamera.

“C’è il segretario provinciale?” “Viene più tardi, verso mezzogiorno”.

Un’occhiata alle carte geografiche della provincia, appese nel corridoio, con le zone dipinte di verde, di rosa, di rosso, a seconda del colore delle giunte comunali.

Il vecchio iscritto è stato segretario sezionale del capoluogo, segretario del comitato comunale, segretario di zona, membro del comitato e dell’esecutivo provinciale, dirigente provinciale della stampa e propaganda, direttore del quindicinale del partito.

È stato candidato alle politiche, non ricorda più quando. (Ricorda solo che quella volta, neanche il suo parroco poté assicurargli la preferenza, perché gli ordini erano ordini: 3,13,16). “Ripasserò”.

Al bar dell’angolo un consigliere regionale vestito di scuro, ingrassato come tutti i consiglieri regionali (per la vita sedentaria) offre il caffè, con grandi pacche sulle spalle, al sindaco del comunello di X.

Può farlo: ogni giorno di seduta intasca 30 mila lire. Il vecchio iscritto pensa a quando era vice-sindaco di Y., a quando vollero dargli una indennità di carica, ed egli la lasciò tutta ai colleghi di giunta. Non gli andava di essere pagato per un dovere civico e per un atto di amore verso la cittadina natìa.

La differenza tra lui e il consigliere regionale sta in questo rifiuto. Tradotta in cifre, è di 5 o 6 milioni all’anno.

Il segretario provinciale ha tanto da fare. Vorrebbe mollare, da un paio d’anni ormai. Ma per restare con un pugno di mosche? per comportarsi come quel tale che, dopo aver fatto la coda per mezza giornata dinanzi a uno sportello, giunto il suo turno ha rinunciato?

Il segretario provinciale ha sempre matasse da sbrogliare, anzi rogne da grattare (come si dice in gergo). I partiti alleati, per entrare nelle giunte, vogliono troppo, vogliono tutto, in odio a tutti i partners. Gli alleati sono pazzi: vogliono tutto loro, perché possono far pendere la bilancia da che parte vogliono.

Il segretario non ne può più. Lavora solo per gli altri. Finora, promesse e basta, grandi promesse e basta. Eppure bisogna tener duro sino alle prossime politiche: l’onorevole Z. passerà al senato, e si renderà libero un posto.

Ma da oggi alle politiche corrono tre anni almeno… Niente: occorre tener duro (con tutti gli infarti che ci sono in giro!), non c’è altra via. Se no, si perde tutto.

C’è la rogna di quei consiglieri o assessori che non sono stati eletti: la indennità di carica permette di arrotondare lo stipendio, e adesso, offesi, hanno diritto a un premio di consolazione pari almeno a quello di cui godevano. Non per i soldi, ma per la giustizia.

Offesi anche perché, al loro posto, sono capitati degli illustri sconosciuti, che per il partito, al confronto, non hanno mosso un’unghia. Ma questi sconosciuti hanno l’immenso merito di non dare noia ai capintesta i quali, circondati da innocui, sembrano forti.

È la politica inaugurata nel 1945 dai sopravvissuti dell’Aventino: accanto a un moccolo, anche la lampadina è un faro.

Scivola via, rasente il marciapiede, la berlina nerissima del presidente regionale, con le tendine accostate. Il progresso c’è: si è passati dalla 1500 iniziale, attraverso la 1800, alla 2300.

Il presidente regionale, essendo presidente, è ingrassato più di tutti. Sta seduto tutto il giorno: in piedi è solo in ascensore. Ora scivola via nell’ammiraglia, discretamente.

Tutti si accorgono che è lui, ma la sua fugace presenza è sempre ovattata. Non come al tempo dei gerarchi, che passavano schiamazzanti con i tamburi.

Sono le 12 e 15.

“Il segretario è venuto?”. “È venuto, ma è anche tornato via”.

Addio incontro politico. Resterebbe, l’indomani sera, una riunione di corrente, che coincide con la inaugurazione di un allevamento di animali da cortile: L’amico K. Offrirà un saggio dei suoi polli.

“E il segretario non torna più oggi?”. “Difficile”.

Il vecchio iscritto pensa al programma del partito, comparso in edizione clandestina nel 1944, che propugnava la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, il controllo dei monopoli, l’azionariato popolare, la riforma agraria.

Ma era vero? Pensa agli anni con cui con gli amici si arrampicava di notte lungo altissime scale, a incollare manifesti elettorali enormi, dipinti a mano.

Pensa alle decine e decine di articoli, opuscoli, libri – scritti da ingenuo precursore – a favore della riforma regionale, contro gli antiregionalisti o i disinteressati alla regione: quelli che oggi sono, naturalmente, alla regione.

“Non c’è nessun altro qui?”. I due impiegati hanno fretta di chiudere: sono le 12 e 20. Hanno il compito di dire, se viene qualcuno, che non c’è nessuno.

“E la ideologia c’è?”. “Chi?”