Il poeta di Casarsa nel 1945 fu eletto consigliere della Filologica: “Il nestri Pasolini”

Pier Paolo Pasolini fu eletto Consigliere della Società Filologica Friulana a San Daniele del Friuli, dove si svolse il Congresso del 21 ottobre 1945: l’evento, non certo marginale o secondario, sarà ricordato e celebrato domani, venerdì 21, nel corso di un incontro che avrà luogo in Via Manin 18 a Udine, e potrà essere seguito anche in diretta streaming.

Due saranno gli oratori: lo scrivente, che illustrerà i rapporti intercorsi fra il poeta e la Società negli anni 1943-1949 e Piergiorgio Sclippa che presenterà un utilissimo portale a disposizione degli studiosi.

La Società intende in tal modo riappropriarsi del suo Pasolini, mai dimenticato in verità, nelle antologie e in altre pubblicazioni, ma mai adottato come bandiera, anche per rivendicare la sua priorità di rapporti con il grande casarsese.

Pochi sanno o ricordano, ad esempio, che il giovanissimo Pasolini poté studiare il friulano grazie al Vocabolario Pirona, Carletti, Corgnali; che la prima recensione delle “Poesie a Casarsa” apparve sull’ultimo numero della rivista “Ce fastu? ” nel 1942; che Pasolini in quegli anni chiedeva lumi e consigli a Ercole Carletti, il Segretario; che il poeta si prestava anche alla raccolta delle quote di iscrizione alla Filologica dei soci residenti a Casarsa e dintorni; che conobbe Mario Argante e altri giovani poeti in “marilenghe” grazie alle pubblicazioni della Società; che collaborò alle riviste sociali; che nell’ambito dei soci trovò alcuni amici per sempre, come don Giuseppe Marchetti, i coniugi Ciceri e Chino Ermacora: quest’ultimo, durante il “gustà” di quel 21 di ottobre a San Daniele, vedendo il giovane ma già carismatico poeta aggirarsi fra i tavoli per vendere qualche copia dei suoi “Stroligus” gridò: “Guardatelo bene, sarà un grande! ” (testimonianza di Andreina Ciceri, in “Pasolini in Friuli”, 1976).

Nel 1965 la Società pubblicò la raccolta “Poesie dimenticate”, ristampata in tremila copie subito dopo la tragica morte dell’autore, e nel 1995 produsse un monumentale numero unico su Casarsa e sul poeta: non ha aspettato, quindi, il centenario della nascita per accorgersi che Paolini era esistito, come è accaduto a molti singoli e gruppi che quest’anno si sono improvvisati “pasolinisti”.

Nel centenario della nascita la Società si era limitata a proporre, in maggio, la deliziosa mostra di Micossi sui luoghi di Pasolini, ma stava lavorando per riappropriarsi orgogliosamente del Poeta come sarà detto nel corso di un importante incontro culturale, significativamente intitolato “Il nestri Pasolini”.

E per dare il giusto rilievo ai lunghi e ai mai interrotti rapporti del poeta con la sua “patria” (“Dov’è la mia patria” è il titolo di una raccolta del 1949, contenente poesie scritte in una decina di varietà friulane della destra Tagliamento e anche nel veneto di Caorle e di Pordenone), in collaborazione con il Centro Studi di Casarsa la Società ha elaborato un efficacissimo sistema elettronico di schedatura che consentirà agli studiosi di conoscere persone e luoghi del Friuli presenti nelle opere del Poeta: è di questo strumento informatico che parlerà Piergiorgio Sclippa.

Sono molte, in verità, le opere di Pasolini che possono essere definite friulane perché scritte in friulano – “Poesie a Casarsa”, “La meglio gioventù”, “I Turcs tal Friul”, “La nuova gioventù”, ma anche in italiano – “Il sogno di una cosa” e i “Quadri friulani” ne “Le ceneri di Gramsci”, ad esempio, e altre numerose prose. Ma non sempre è facile individuare questi materiali e dare risposta alle domande di chi vuole comprendere meglio il forte legame esistente tra Pasolini e la nostra terra. La Bibliografia friulana di Pasolini è dunque il portale attraverso il quale sarà possibile interrogare un data base in continuo aggiornamento, che contiene approfondite schede bibliografiche arricchite dalle relazioni indispensabili per identificare precisamente le fonti. In tal modo sarà possibile integrare e precisare dati già noti e anche scoprirne di nuovi.

Anche in streaming sarà possibile seguire i due contributi a partire dalle 18 entrando nel sito www.filologicafriulana. it.