Floreancig e l’arte dell’insolito: «La normalità non mi appartiene»

Il pittore Giordano Floreancig sarà da oggi, venerdì 21, fino al 4 dicembre al Museo Smo (Beneska galerija) a San Pietro al Natisone. È un ritorno appassionato nella sua terra d’origine dopo svariate esposizioni in Italia e all’estero (ultima “Non sono io! Siete voi?” a Udine, nella Chiesa di San Francesco). L’inaugurazione, fissata alle 17, è affidata a Fabio Turchini che, di Floreancig, ha curato l’intervista nel catalogo: ne pubblichiamo una parte.

Riesci a conciliare il caos interiore, in cui ritrovi angoscia, tormento, sfinimento, poiché è difficile reperire il senso del vivere, con un’esistenza normale e omologata?

«Non ho mai vestito l’abito della normalità poiché non solo lo sento stretto; soprattutto non mi appartiene. Vivere senza protezione, in tutta nudità, attraversando il mistero dell’esistenza è ciò che mi ha sempre caratterizzato. Mi espongo all’insolito, provo la vertigine dell’abisso. Per me sono prove di verità. Quando mi ascolto devo farmi un po’ paura. Rido se è il caso, ma in tutta sincerità. Ecco qui il punto. Se presto attenzione alle suggestioni che salgono oltre il confine della normalità è per un bisogno di autenticità. Le formule appiattite della consuetudine, che tanto rassicurano i mediocri, mi tolgono il respiro, mancano di amore. Non si tratta di essere originali a ogni costo. Però guai precipitare in una vita di quieta disperazione, tradirei la mia arte».

Dunque tu sei la tua Arte?

«Non lo so. Di sicuro c’è coraggio e l’assoluta libertà».

A proposito di libertà, seguo da più anni il percorso umano e artistico che ti ha portato ad essere pittore affermato e confermo che ogni sperimentazione da te osata rifugge da astute leziosità tanto care alla vanità dell’intrattenimento. Nelle tue tele, ogni passaggio cromatico e materico, ogni astrazione scaturisce con vigore da una gestualità imprudente, del tutto priva di calcolo. È così?

«Si, l’imprudenza espressiva fa tutt’uno con l’assenza di progetto. La misura della potenza del quadro sta nelle emozioni che provo. Se poi esse suscitassero sorpresa, fascino, talvolta lo sgomento del pubblico, ciò mi alletta ma non sta alla base di alcuna intenzione artistica. Però constatare che la gente apprezza l’intensità veritiera dei volti che dipingo, delle loro cicatrici, di quelle fisionomie follemente inquietanti, mi conferma l’importanza che ha lo smarrirsi ogni tanto, perdere le certezze e ripensarle, specchiarsi sull’orlo del pozzo lasciando che il fondo ci guardi e parli di noi».

Tornando al senso abissale dell’esistenza che pervade la tua opera, quanto conta il retaggio della tua origine nelle Valli del Natisone?

«Parte tutto da lì. Raune era la mia New York».

In che senso?

«A Raune sono nato. Raune è il sogno illimitato d’avventura; la sostanza antica del tempo lento, della sapidità che mette subito in viaggio i sensi, dove il niente è tutto. Raune è la mia New York, la proiezione di una fantasia incontenibile, desiderosa di vita».

C’è una scelta tematica di fondo che fai come artista ribadendo un soggetto unico: il volto. Presumo che la ragione di questa decisione sia fondamentale per te. Sei d’accordo?

«Mi hanno sempre colpito i volti delle persone. Proviamo a riflettere. È straordinario e prodigioso riscontrare come tutte le parti che compongono il volto, il naso, la bocca, due occhi, due orecchie, siano sempre le stesse, per milioni e milioni di volte, di epoca in epoca, di geografia in geografia, eppure mai eguali. Ci riconosciamo e distinguiamo proprio per questo “mai essere uguali”. Io deformo i volti per liberare l’irripetibilità dell’espressione».

Sei mosso dal proposito di togliere al volto la maschera sociale della convenienza?

«Si, in parte è così. Come trapelerebbero i nostri più autentici sentimenti, le emozioni, l’intero mondo interiore se superassimo l’obbligo convenzionale delle buone maniere per apparire adatti alle situazioni? Quanta ricchezza in più? Detta fino in fondo, chi siamo davvero, nel bene e nel male, nella finzione o nella follia, che il volto possa esprimere con la potenza che gli è propria? Io i volti li deformo per creare un collegamento diretto con l’inconscio, senza tramiti né aggiustamenti cosmetici. Ecco perché le persone si rispecchiano. Lì si ritrovano immancabilmente. Possiamo pure girarci dall’altra parte ma quel volto continuerebbe a guardarci».

Quindi quello che mi hai appena detto è il titolo della mostra, “Smorfie involontarie?”

«Perché no? Il volto entra nel processo di relazione tra persone con una significatività impareggiabile. Il vissuto di ciascuno di noi è abitato da volti. Costruiamo la nostra personalità intorno a volti, accendiamo la scintilla del desiderio attraverso volti. Nel volto s’inscena l’avvilimento del distacco, il pudore, la smorfia beffarda del cinico. Per quanto ci si impegni, comunque, il volto tradisce, involontariamente, inavvedutamente. Il segreto che si aggira in noi emerge irrompendo. Ebbene, la foga che io vi imprimo, muscolare, impulsiva, violenta, apre alla ricerca dell’anima, del soffio che riporta il volto alla sua naturale e folgorante ambivalenza».