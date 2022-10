Premio Udine filosofia a Maurizio Ferraris: in “Documanità” svela il mondo digitale

La filosofia e la trasformazione digitale, questo il tema della nona edizione del Festival Mimesis in calendario a Udine e in altri centri della Regione da giovedì 27 a sabato 29 ottobre. «In effetti – ci spiega il suo ideatore e direttore, Luca Taddio, docente all’Università di Udine – siamo giunti alla nona edizione. Abbiamo iniziato, anni fa, con l’auspicio di poter offrire un contributo alla sviluppo della filosofia nella città di Udine. Il bello della filosofia è la sua capacità di porsi in relazione con i diversi saperi, non a caso anche nel programma di quest’anno sono previsti incontri che spaziano dalle neuroscienze, con Franco Fabbro, all’etica con Vito Mancuso, alla meditazione con Michel Bitbol, al cibo con Gianfranco Marrone, ai problemi legati al linguaggio con la linguista Vera Gheno, tanto per fare qualche esempio. E poi c’è da dire che quest’anno sono molte le forze in sinergia: a partire dalla collaborazione con l’Unione Buddista Italiana (Ubi) fino ad arrivare alla presenza dell’imprenditore Pierluigi Zamò, sponsor del Premio Udine Filosofia. E ancora una volta si lavorerà con le scuole e l’Università ponendo al centro la filosofia e il suo ruolo non soltanto teorico, ma anche e preminentemente “pratico”, con tutte le ricadute che questo può avere in termini etico-politici».

Veniamo al tema di quest’anno, ossia la trasformazione digitale.

«Il tema nasce dalla stretta relazione con l’Università di Udine, che a settembre ha inaugurato un nuovo corso di laurea triennale in Filosofia. Vista l’importanza che questa apertura ha per il territorio, e il successo riscontrato in termini di iscritti, abbiamo deciso di intitolare il Festival esattamente come il corso di laurea, ovvero ‘Filosofia e Trasformazione Digitale’. Udine si sta affermando sempre di più come il punto di riferimento per la filosofia nella Regione, e in tutta Italia per quanto concerne i temi connessi al digitale, anche grazie al Master dedicato al medesimo tema. Ad aver fatto (e fare) la differenza, però, ci sono soprattutto le diverse associazioni che ci accompagnano da sempre come vicino/lontano e “Società filosofica Italiana-Fvg’; e ancora le scuole e gli ottimi insegnanti che seguono i ragazzi nella loro formazione e li spingono a frequentare gli eventi del Festival. Sono loro ad avere consentito lo sviluppo della filosofia a Udine. In questo contesto il Festival rappresenta il momento di massima divulgazione e di confronto con la cittadinanza».

In che modo lo studio della filosofia può aiutarci a capire i mutamenti così repentini e radicali del nostro tempo? E quali sono le sfide principali del presente per affrontare la quali l’approccio della filosofia è imprescindibile?

«Abbiamo messo al centro il digitale e più in generale la tecnologia perché è il grande tema del mondo contemporaneo, assieme a quello della ‘soggettività’. In sintesi: da un lato abbiamo il mondo e le sue velocissime trasformazioni e, dall’altro, abbiamo l’uomo e i suoi bisogni. Non si tratta di una riflessione estemporanea, ma di una linea di pensiero che i grandi filosofi del ‘900 avevano già avviato e che ora diventa semplicemente inaggirabile dal momento che tocca ogni aspetto della nostra vita di oggi, incluso il mondo del lavoro. Tutto passa dalle incredibili possibilità che la tecnologia ci offre, ma, al contempo, dagli innumerevoli problemi su cui questa ci chiama a interrogarci con assoluta urgenza».

All’interno del Festival, anche la quarta edizione del Premio Udine Filosofia: a chi è andato quest’anno e perché?

«Sul piano internazionale è stato assegnato a Emanuele Coccia, un filosofo italiano che lavora e insegna in Francia. Pur essendo molto giovane, ha saputo imporsi all’attenzione internazionale anche grazie al suo libro La vita delle piante. Una metafisica della mescolanza, dedicato alla vita delle piante. Nella sezione nazionale è risultato vincitore Maurizio Ferraris: ha scritto Documanità, un libro imprescindibile sulle tematiche del digitale, nonché una delle voci più autorevoli nel panorama filosofico italiano».