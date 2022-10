Prima al Teatro Giovanni da Udine, rose in dono nel foyer alle spettatrici

Parterre delle grandi occasioni quello che ieri sera ha preso parte al concerto inaugurale della nuova stagione del Giovanni da Udine. Accolto in un elegante foyer impreziosito da grandi composizioni di rose – donate alle spettatrici prima dell’ingresso in sala – il pubblico è accorso numeroso a riempire la grande sala del teatro di cui ricorre proprio in questi giorni il 25º anniversario.

Dopo il saluto delle autorità – sono intervenuti sul palco il presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Giovanni Nistri, il sindaco Pietro Fontanini, l’assessora regionale alle Finanze Barbara Zilli e il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin – la serata è stata tutta nel segno della grande musica sinfonica. Sul leggio dei maestri dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai e del Coro del Teatro Regio di Torino c’era infatti la seconda sinfonia di Gustav Mahler, capolavoro del compositore più rappresentativo della cultura mitteleuropea tardoromantica.

Il pubblico ha potuto apprezzare un concerto di grandissimo impatto emotivo e maestosa grandezza che ha visto schierato sul palcoscenico un imponente complesso sinfonico-corale di 190 elementi, cui hanno fatto da contrappunto le splendide voci soliste del soprano Valentina Farcas e del mezzosoprano Wiebke Lehmkuh. Sul podio il direttore emerito dell’Orchestra ospite, Fabio Luisi, illustre musicista per la prima volta sul palcoscenico del Giovanni da Udine in quella che è stata a tutti gli effetti un’occasione memorabile di festa, per la città e per l’edificio simbolo della condivisione della cultura del nostro territorio.