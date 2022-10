Tutti gli appuntamenti e gli eventi nel fine settimana in Friuli Venezia Giulia

Alla Casa della Contadinanza del Castello di Udine, oggi inaugura la mostra personale di Maria Pia Patriarca Galliussi dal titolo “Colore sonoro e simbologia”. Il vernissage si svolgerà alle ore 17 con la presentazione a cura di Pasquale de Leo e Ilaria Rochira Hornbostel.

Al Teatro Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco, ultimo appuntamento di Invît a Teatri. Domani, domenica 23, alle 17, va in scena lo spettacolo “Lis pantianis e la machine dal timp” una produzione del Teatri Stabil Furlan. Un nuovo capitolo della strampalata saga delle tre pantegane friulanofone. Adatto ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Il Fadiesis Accordion Festival torna a Pordenone, nell’ex Convento di San Francesco. Stasera, alle 20.45 il duo di giovani e talentuosi fisarmonicisti, Pietro Pardino e Alberto Vernarelli. Domani alle 11, Faf Meeting 2022, concerto della Masterclass di fisarmonica con allievi del Conservatorio di Udine “J. Tomadini”, del Conservatorio di Trieste “G. Tartini”, del Conservatorio di Matera “E. Duni”, dell’Accademia Fisarmonicistica “L. Fancelli” di Pordenone, e della Glasbena šola di Tolmin. In quest’occasione, si terrà la premiazione del vincitore del 1° Concorso Internazionale di composizione per fisarmonica Fadiesis Accordion Composition Contest 2022.

Un grande weekend a Jazz & Wine of Peace. Si parte alle 11 di oggi al Kulturni Dom di Nova Gorica con la band guidata dal pianista Fabrizio Puglisi, Guantanamo, una formazione che mette il ritmo al centro del discorso musicale. La giornata di domani ha inizio alle 11, nella Tenuta Villanova di Farra d’isonzo, con le jazziste italiane Camilla Battaglia e Rosa Brunello, rispettivamente voce e contrabbasso, con incursioni elettroniche live.

E in tema di grande musica oggi i Mellow Mood proseguono il loro tour autunnale e saranno dal vivo al Capitol di Pordenone, alle 21.

Sempre oggi a Gorizia, quinta edizione di “AlienAzioni”, festival multidisciplinare che esplora anche quest’anno i molteplici aspetti della follia e del disagio declinato in molte forme e narrato attraverso incontri, dibattiti, eventi di prosa e musica. Di scena alle 20.45 al Kulturni Dom lo spettacolo teatrale “Il raccolto”, della compagnia “I cattivi di cuore”.

È previsto per oggi al Centro Culturale Rozajanska Kulturska Hisa a Prato di Resia alle 20, il recupero della data di Carniarmonie, che non si è potuta tenere lo scorso luglio a causa del terribile incendio che ha funestato la zona. Il concerto dal titolo “Una storia tutta italiana…” vede protagonista il trio Kaleido, composto dal flautista Yuri Ciccarese, da Raffaele Bertolini al clarinetto basso e dal fisarmonicista Gianni Fassetta.

La stagione cinematografica riparte al Visionario di Udine con Piccoli Visionari, ciclo di film dedicato ai bambini (e alle loro famiglie). Si comincia oggi alle 15 con la proiezione de “Il ragazzo e la Tigre”. La proiezione sarà introdotta da un membro del consiglio del Wwf di Trieste. Al termine del film tutti i bimbi riceveranno una gustosa merenda, offerta da Esse di Raveo di Aldo Bonanni.

Questa sera, in Piazza Duomo, alle 21, Roberto Mercadini, scrittore, attore, divulgatore, è in tour con lo spettacolo Orlando Furioso, narrazione/lettura da Ariosto.

Si ispira al libro della giovane illustratrice francese Delphine Perret, lo spettacolo “Io, il lupo e i biscotti al cioccolato” che domani, domenica 23, la compagnia Teatro della Sete presenterà al Verdi di Maniago, alle 16.30, per il terzo appuntamento di “Fila a teatro”. In scena Caterina Di Fant, Lucia Linda, Valentina Rivelli, Michele Zamparini, regia Yevgeni Mayorga Andrade.

Spazio anche alla cultura con la rassegna “Filosofia in città 2022”, che propone domani, domenica, alle 11, a Udine, nella Sala Vivaldi del Conservatorio “J. Tomadini”, l’incontro “L’Opera musicale nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”, con Alessandro Arbo, professore all’Università di Strasburgo, filosofo e musicologo. Ad accompagnarlo al pianoforte Daniele Cardellicchio, studente del Conservatorio Tomadini, in un “dialogo” tra parola e musica durante il quale verranno presentate anche diverse registrazioni audio-video, per focalizzare meglio i temi dell’esposizione.

Prorogata fino all’8 gennaio 2023 la mostra di illustrazioni di Tony Wolf “Attenti al lupo” allestita negli spazi espositivi del Paff! A Pordenone. Proseguono inoltre le visite guidate oggi e domani a partire dalle 15.30, condotte da Roberto Fratantonio.