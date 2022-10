Ville e castelli in Friuli Venezia Giulia e in Veneto: Gallici Deciani apre per la prima volta ai visitatori

Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance, reading, convegni, aperture straordinarie in luoghi solitamente non aperti ai visitatori. E ancora: passeggiate green, yoga, laboratori sull’affresco. Questo e molto altro tra le proposte in calendario per la prima “Giornata delle ville venete” che si terrà tra oggi, sabato 22 e domani, domenica.

L’evento, oltre che una cinquantina di dimore storiche in Veneto, coinvolge anche tre importanti ville e castelli in Friuli: villa Gallici Deciani a Montegnacco di Cassacco (aperta domenica), villa Brandolini d’Adda a Vistorta di Sacile (aperta domenica) e il castello di Porcia (aperto sabato).

L’evento è organizzato dall’associazione per le ville venete, presieduta dalla principessa Isabella Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell’Irvv.

In particolare in Friuli merita attenzione l’apertura straordinaria di villa Gallici Deciani dove domenica sarà il conte in persona, Luigi Deciani, a intrattenere gli ospiti e a illustrare loro la storia della splendida dimora che, in agosto, ha ospitato il re Filippo del Belgio, con il figlio e alcuni amici.

È la prima volta che Luigi Deciani apre al pubblico la sua villa seicentesca. Con musica dal vivo, esempi della sua produzione/coltivazione, dei corsi di decorazione floreale e visite guidate, gli ospiti potranno trarre interessanti spunti sulla vita quotidiana dei nobili.

La villa Gallici Deciani è conosciuta sia in Friuli che all’estero per le sue numerose attività: eventi pubblici e privati, matrimoni, concerti, possibilità di soggiorno, campi estivi di giovani escursionisti esteri, fino alle visite, anche recenti, di personalità illustri. L’ingresso (biglietto tra 10 euro e 15 euro) comprende un bicchiere di vino, miele delle api del castello e formaggio prodotto dai contadini che lavorano per la parte agricola del castello. Un musicista di Odessa accompagnerà le varie fasi dell’evento.

Le ville aderenti al progetto e tutte le esperienze al sito www.giornatavillevenete.it. L’evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e da Regione Veneto.