Slava Polunin: «Tutto cominciò da Chaplin Rimasi folgorato dalla sua tragicommedia

PORDENONE. Le fantasticherie di uno straordinario poeta del palcoscenico, un clown in fondo lo è. Quattro milioni di spettatori hanno finora sussultato davanti a “Slava’s Snowshow”, lirica teatrale che porta in calce la firma di Slava Polunin, inarrivabile mimo russo e questa performance ne è il suo marchio indelebile. La fortuna è averlo in casa, e non è così scontato.

Da stasera a sabato 29 ottobre (inizio alle 20.30; sabato in doppia replica 16.30 e 20.30) il centenario pordenonese Verdi, con l’artista in platea, proporrà l’universo d’incantesimi che si può serenamente vantare di non avere eguali. Il Times lo definisce «Un classico del XX secolo». Per dire.

Slava, tutto cominciò da Chaplin. Quale aspetto l’affascinava del grande Charlot?

«Vidi “Il Monello”, uno dei suoi film migliori, pregno dell’arte del silenzio. Chaplin non solo possedeva una meravigliosa abilità di movimento, aveva un’anima sensibile. Rimasi folgorato da questa tragicommedia, un prezioso sguardo sull’esistenza».

Io penso che un’artista non lo possa diventare se non lo è già. Puoi imparare le tecniche migliori, ma con la predisposizione uno ci deve nascere. Concorda?

«Certo. Le dirò di più, però: tutti gli artisti di questo spettacolo non avevano trovato il loro posto nella vita e si sentivano inadeguati, goffi, cervi bianchi. Ora sanno esattamente cosa fare per far felice il pubblico. Il loro rapporto gioioso per il mondo li ha trasformati in clown. A volte serve anche la perseveranza».

Ci racconta come si è ritrovato mimo?

«Oggi molte cose accadono perché esaltate dalla televisione. Tocca rassegnarsi all’idea. Anch’io, per la verità, vidi Chaplin e Marcel Marceau dentro uno schermo piccolo e rimasi stupito di come un uomo pur senza parlare sappia mostrare così tante emozioni. E mi sono detto: e tu ne saresti capace?».

Chi è il suo personaggio di Asissai?

«Manca qualche precisazione. Mi perdoni. Dopo aver elaborato ciò che vidi il giorno seguente radunai gli amici nel cortile e cercai di imitare quei due inarrivabili attori. Col tempo iniziai a inventare i miei soggetti. È difficile dire chi è. Uno che si esprime con la clownerie non è definibile. Certe cose scivolano via dalle parole e dai pensieri. Ma vi posso aiutare: Asissai è il clown Rizhi, pel di carota, quello allegro, ecco. L’altro è il Bianco, il più serio. I bambini lo amano molto perché dentro di lui convivono la sincerità e l’innocenza».

“Slava’s SnowShow” è una specie d’incantesimo che dal 1993 affascina gli spettatori di tutto il mondo, di quegli spettacoli che mai subiranno le spallate del tempo. Ce lo racconta?

«Eh, mica facile. Si può rispondere solamente se lo si vede almeno cento volte! Io l’ho visto migliaia di volte. Ogni volta entro in platea in punta di piedi e penso: sto dieci minuti e poi vado via. E non riesco mai a farlo: resto fino alla fine. Abbiamo tutti un gran bisogno di fantasia, uscire in qualche modo dal recinto della realtà. Le difficoltà vengono vinte il più delle volte dalla bontà e dal sentimento, che spesso non si fanno mai vedere. A teatro, volendo, tornano sempre volentieri. Credo che questo show sia una sorta di medicina da prendere almeno una volta l’anno per continuare ad amare la vita».

C’è qualcosa che le piace dell’Italia? Magari il cinema degli anni 50, i nostri registi, la musica, l’arte.

«Guardi, io sono innamorato di questo Paese come, del resto, tutti i ragazzi della compagnia e buona parte dell’umanità. Ammiro la vostra capacità di affrontare le sorti avverse con un sorriso e con una canzone. Inutile dire che la cucina è inarrivabile, come l’arte e la musica. Penso che molte nazioni dovrebbero imparare a muoversi con la scioltezza italiana».

Alla 59 Mostra del Cinema di Venezia il Leone d’argento premiò il documentario “Clown” dedicato a lei. Apprezzò il ritratto della regista Irina Efteeva?

«È stato il primo tentativo di trasferire lo spettacolo sullo schermo e il risultato, devo dire, è stato fantastico. Lei ha colto le emozioni, e non era così scontato, affinché lo spettatore si sentisse parte dello show. E così deve essere».