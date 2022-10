La Battaglia di Udine: una storia di abnegazione non raccontata sui libri

Venerdì 28, alle 18 nella Biblioteca Civica Joppi di Udine in riva Bartolini 5 Paolo Gaspari e Gianni Oliva parleranno della Battaglia di Udine del 28 ottobre 1917 combattuta principalmente dagli arditi del colonnello Giuseppe Bassi.

Nato ad Udine il 21 gennaio 1884 da Giuseppe Bassi e Luigia Calvi, nipote di Pier Fortunato Calvi, patriota della Repubblica di San Marco del 1848, mitico difensore della difesa del Cadore, uno dei martiri di Belfiore, il maggiore Bassi fu il fondatore dei reparti d’assalto.

Divenne un personaggio mitico sia per le imprese sul Monte San Gabriele nel 1917, sia per la difesa sul Piave e soprattutto per aver comandato il 76° reggimento della brigata Napoli in Francia sullo Chemin des Dames nel 1918.

Nella battaglia c’entra un altro udinese: Luciano Ferigo recentemente biografato da Stefania Villani. Ferigo nacque a Udine nel 1870 dal macellaio di via Mercatovecchio Giacomo, e da Luigia Canciani. La sorella Ernesta sposò Ettore Spezzotti della famosa industria tessile.

Scelta la carriera militare, combatté come artigliere nella battaglia di Adua del 1° marzo 1896 uscendone indenne e con una medaglia di bronzo.

Fu tra i primi a intuire l’importanza della mitragliatrice, ma fu mandato come addetto militare in Romania e in pratica ebbe un ruolo decisivo sia nell’addestramento militare di quell’esercito, sia nel determinare il suo ingresso in guerra accanto all’Intesa.

Il 27 ottobre 1917, appena richiamato dalla Romania, era a Udine e fu incaricato di tenere la testa di ponte di Bonzicco con il tenente Ardengo Soffici e con i mitraglieri della Scuola mitraglieri di Codroipo.

Il ponte fu distrutto dalla piena del Tagliamento e Ferigo divenne comandante della brigata Sassari, poiché il generale Tallarigo era stato fatto prigioniero nella battaglia di Codroipo del 30 ottobre.

Ferigo entrò nel mito della Sassari nella Battaglia dei Tre Monti del 28-31 gennaio 1918, la prima vittoria offensiva degli italiani dopo la sconfitta di Caporetto. E poi nella terribile battaglia sul Basso Piave del 14-24 giugno 1918.

Il terzo personaggio che entrò per un momento nell’epopea delle donne in guerra fu Caterina Battistella – Ina, nata a Udine nel 1889, che mentre il 27 ottobre tutti i treni partivano stracolmi da Udine verso il Veneto, lei in treno da Venezia veniva a Udine, unica donna in un treno vuoto che avrebbe caricato gli ultimi fortunati civili fuggitivi poche ore prima della battaglia.

La crocerossina Ina assistette i moribondi e i feriti della battaglia di Udine e rimase tutto l’anno d’occupazione nel reparto contagiosi di via Dante, per partecipare poi alla liberazione di Udine e avere l’onore della copertina della Domenica del Corriere del Natale 1918, unica donna ad avere tale onore, oltre ad essere la donna più decorata della Grande Guerra con medaglia d’argento, di bronzo e croce Florence Nightingale, dopo la unica medaglia d’oro femminile della guerra, quella di Maria Boni Brighenti, massacrata dai libici a Tarhuna nel giugno 1915.

La Battaglia di Udine che non figura in nessun libro di testo e in nessuna sintesi sulla Grande Guerra (e perciò sconosciuta agli studenti friulani) è quindi un modo per ricordare i personaggi friulani che con la loro abnegazione e perizia, hanno salvato vite e hanno permesso di vincere quella guerra che ancor oggi rappresenta la più grande prova di sacrificio compiuta dagli italiani nella loro storia.