Un libro lungo un giorno: parte la maratona di eventi, spettacoli per promuovere la lettura. E in regalo un buono da scaricare

«Chi non legge, a settant’anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’Infinito. Perché la lettura è un’immortalità all’indietro». Così Umberto Eco a svelarci la capacità della lettura a dilatare e arricchire il nostro tempo e il nostro vissuto.

E allora vale la pena di vivere pienamente oggi, 28 ottobre, “Un libro lungo un giorno”, la giornata regionale della lettura, organizzata dal progetto Leggiamo 0-18. Non ci sono scuse, ma solo buoni motivi per aderire. Il motto di quest’anno è irresistibile, un invito universale, un inno alla libertà di lettura: “Con chi vuoi, quando vuoi, dove vuoi, come vuoi!”.

Metti il tuo gesto di lettura online

Dunque libertà di aderire attraverso gesti di lettura da vivere in privato o in pubblico, da soli o in compagnia, in ambito familiare, scolastico, lavorativo, conviviale, a casa o fuori, recitando o cantando, ballando o sdraiati, su un palcoscenico o al bar, in classe, sull’aereo, in macchina o sull’autobus, in biblioteca o allo stadio, nei palazzetti o nei centri commerciali, in piazza, nei parchi, nei teatri o nei cinema. Ogni gesto può essere segnalato iscrivendo la propria azione o evento sul sito www.leggiamofvg.it o con i tag #unlibrolungoungiorno e @leggiamo018. Oltre 200 le iniziative di adesione alla campagna già registrate, entusiaste e trasversali, che hanno visto coinvolte aziende pubbliche di trasporti, squadre di calcio e pallacanestro, teatri, cinema, musei, centri commerciali, associazioni culturali e privati di tutto il territorio regionale.

La Novità: “Leggimi una storia”

Novità del 2022 è la possibilità di diventare promotori attivi di un gesto di lettura, scaricando il buono “Leggimi una storia”, riscuotendolo o regalandolo ad amici, genitori, figli, colleghi, parenti, bibliotecari, librai, per condividere il piacere di leggere o far leggere. Quasi 400 i download del buono in questi giorni. Ben 35mila sono stati distribuiti da Damatrà agli allievi che hanno aderito alla campagna “LeggiAMO a Scuola” coinvolgendo oltre 1900 classi per più di 42.000 bambini e ragazzi di tutta la regione.

Gli eventi di oggi e le adesioni

Tra gli altri eventi della giornata di oggi, lo spettacolo teatrale per ragazzi di Luigi Dal Cin, a cura di Radio Magica, all’Auditorium Zanon di Udine. Al Mini Mu di Trieste, letture sottovoce con protagonisti i papà. Anche l’Erpac aderisce all’iniziativa e per l’occasione ha scelto di donare il catalogo di una propria mostra a chi (fino ai 18 anni) si presenterà oggi a palazzo Attems Petzenstein di Gorizia, sede della pinacoteca dell’ente. Il Consorzio Culturale del Monfalconese lancia in anteprima la nuova edizione di “Un libro da consigliare”. Un abbraccio di adesioni: confermate quelle di Anci, Rai del Fvg e Rai Libri, delle aziende di trasporto pubblico che condividono video, materiali promozionali e diverse iniziative. E ancora l’Udinese Calcio, che sta dedicando al progetto attività allo stadio e sui suoi canali; la Pallacanestro Trieste, impegnata con diverse testimonianze; il Città Fiera, che ha coinvolto molti dei suoi esercizi. Tra gli amici del progetto anche il Teatro Giovanni da Udine e i Civici Musei o il Kinemax ed èStoria a Gorizia.

Il sostegno della Regione

Così commenta l’assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli: «Leggere aiuta a imparare, da piccoli e grandi. Ci si mette in relazione con il linguaggio (e la lingua italiana è ricchissima) e per questo la lettura è un obiettivo da conseguire: aiuta a ricreare la mente, ad aprirla, a scoprire nuove situazioni. Abituarsi a leggere garantisce libertà, spirito critico, consapevolezza; conduce alla comprensione e, di conseguenza, a fare le proprie scelte di vita liberamente. Leggere è benefico per tutti, bambini, adulti e anziani; è anche un rimedio per la solitudine. Continueremo a credere e a sostenere il progetto LeggiAMO 0-18 perché, rivolgendosi ai piccoli di oggi, si ripercuoterà per tutta la loro esistenza. E perché dà spazio a un concetto di base: che leggere è necessario».

Ed ecco l’assessore regionale al lavoro e all’istruzione, Alessia Rosolen: «Leggere è sempre stata per me una grande emozione. Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità, guidandomi alla lettura, di scoprire mondi nuovi, conoscere personaggi che altrimenti non avrei conosciuto. Ringrazio chi mi ha insegnato a entrare nelle biblioteche e nelle librerie e ad amarle. Il valore della lettura si scopre sin da piccoli: si cresce, si impara e si provano passioni e sensazioni che difficilmente con altre attività si raggiungono. Il progetto LeggiAMO 0-18 nasce per raccontare che imparare è un’esperienza che non si realizza solo a scuola, ma anche nel silenzio, nel tempo che ci si dà, nelle azioni quotidiane e condivise, anche e soprattutto grazie alla lettura».