Musica ed eventi, ecco tutti gli appuntamenti del week end

L’ultimo fine settimana di ottobre si annuncia ricchissimo di appuntamenti con la musica, il teatro, il cinema e le mostre. Ne segnaliamo alcuni.

Le Etiopiche – spettacolo vincitore del Premio Scenario 2021 – è la prima parte di un’avventurosa trilogia interdisciplinare in cui il coreografo e danzatore Mattia Cason parla di migrazioni contemporanee, rileggendo l’epopea di Alessandro Magno. Lo spettacolo è in scena questa sera (sabato 29), alle 20.30, al Palamostre di Udine, per la Stagione Teatro Contatto.

Il Paff! di Pordenone apre domani (30 ottobre) dalle 17 alle 20 le porte ai bambini con le loro famiglie per una “mostruosissima” Festa di Halloween: per piccoli mostriciattoli e streghette vestiti con paurosissime maschere che vogliano trascorrere alcune ore al Palazzo Arti Fumetto Friuli ci sarà l’immancabile “dolcetto o scherzetto”: caramelle e cioccolatini li offre il Paff!

Ma non finisce qui perché nel corso del pomeriggio c’è l’opportunità di visitare la mostra di Tony Wolf al buio aiutati dalla luce di una torcia, e di realizzare la propria maschera di Halloween che si può portare a casa. Il fine settimana del Paff! si arricchisce anche delle visite guidate alla mostra di Will Eisner oggi e domani alle 16 con Riccardo Pasqual. Visite guidate anche per la mostra di Tony Wolf, Attenti al lupo, sempre nel fine settimana con Roberto Fratantonio. Partenza alle 15.30.

È Petar Marić il grande virtuoso ospite della settima edizione di Uniti dalla fisarmonica, l’appuntamento che il Gruppo Folcloristico di Tarcento organizza da sette anni accogliendo grandi testimonial internazionali dello strumento a mantice, concertisti, didatti e compositori. Una data imperdibile, domani alle 18 in Sala Margherita a Tarcento.

Domani, domenica 30, sul palco del teatro comunale di Zoppola alle 16. 30, spettacolo teatrale con il protagonista dei più prestigiosi festival del mondo, Teodor Borisov – formatosi alla grande scuola bulgara, all’avanguardia in Europa nel teatro di figura – sarà ospite di Molino Rosenkranz per il prossimo appuntamento della rassegna Fila a Teatro

Oggi pomeriggio alle 17, a Princic di Cormons, Parole e musica per un domani. Il Tagliamento e il Piave: battisteri di pensiero e poesia, a 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, 100 anni dalla nascita di Andrea Zanzotto, 30 anni dalla morte di Padre David Maria Turoldo. In scena i musicisti Giovanni Di Lena, Sebastiano Zorza, Giuseppe Tirelli, le voci soliste Emanuela Mattiussi e Martina Gorasso, gli attori Giuliano Bonanni e Chiara Donada. I passaggi riflessivi sono a cura di Fabio Turchini

Guarnerius, inaugura questa sera alle 20. 45 la stagione del Teatro Pasolini di Cervignano. In scena Angelo Floramo e il teatro incerto, ovvero Fabiano Fantini, Elvio Scruzzi, Claudio Moretti.

La mostra pittorica espressionista “tratti”, del giovane artista emergente friulano Paolo Battistutta sarà visibile ancora per tre domeniche (30 ottobre, 6 e 13 novembre) con orario continuato dalle 10 alle 18 a ingresso libero presso la Torre Sbrojavacca, sito medievale raramente visitabile.

Riapre a Pordenone il cinema per bambini e famiglie targato Cinemazerokids: oggi e domani (sabato 29 e domenica 30 ottobre) ricominciano le attesissime proiezioni dedicate ai piccoli spettatori al Nuovo Cinema Don Bosco. Il primo imperdibile appuntamento è con “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo”. Tutti coloro che si presenteranno al cinema vestiti di giallo riceveranno un biglietto omaggio per una futura proiezione al Nuovo Cinema Don Bosco.

Sempre in tema di cinema, Piccoli visionari prosegue oggi sabato con la proiezione – al Visionario alle 15 de Il talento di Mr. Crocodile, con protagonista il coccodrillo canterino Lyle! La prevendita dei biglietti è attiva online e presso la cassa del cinema.

Grande ritorno, della tradizionale rassegna dei Concerti Cividalesi che si aprono domani, domenica 30, alle 18. 30, nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, per poi protrarsi fino al 17 dicembre. L’evento inaugurale, “Messaggi per una ricorrenza”, avrà per protagonista il Tartini Ensemble, trio barocco composto da Milan Vrsajkov al violoncello, Elen Braslawsky al clavicembalo e Werner Neuebauer (docente al Mozarteum di Salisburgo) al violino