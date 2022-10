Il Friuli davanti a un bivio: nell’indagine di Martines la ricerca dell’anima persa

“Il Friuli a un bivio” è un titolo visivo. Pare di vederla la geografia della regione, con vette, vallate, vigneti, borghi storici e lungomare, pensosa a un bivio, come don Abbondio quando incontrò i bravi: costretta a scegliere se avere o no “un cuor di leone”, se rassegnarsi od osare.

“Il Friuli a un bivio” di Enzo Martines, edito da Kappa Vu e dedicato a Omar Monestier, verrà presentato in anteprima giovedì 3 novembre alle 20.45 a Udine, al teatro San Giorgio, in dialogo con il direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini.

Saprà il Friuli proporre un proprio modello in un mondo globalizzato? O si rassegnerà a regredire in un “non Friuli” nostalgicamente e retoricamente rievocato, acritico, omologato e schiavo?

Il bivio induce l’autore a ripensare al tragitto compiuto, dalla tomba di Pasolini, da cui capire che la parola “patria” è futuro solo mutandosi in coscienza, al 6 maggio, data che non necessita di anno per quanto dolorosamente riconoscibile, e alla ricostruzione post-terremoto con il picco di sviluppo, per arrivare all’inizio del declino negli anni ’90, con Tangentopoli e la frantumazione politica, il tramonto delle politiche industriali in Friuli e la fine di una tradizione imposta, fino alla frattura del nuovo millennio con le contraddizioni velate dall’ultima globalizzazione che omologa originalità e specificità, uniche vere difese contro il regresso.

A scandire i passaggi, una sintesi in friulano, come a dare la parola a una lingua che ha molto da dire, perché le opportunità non giungono solo dall’economia.

È un libro di domande, palesate o indotte. Il popolo troverà la sua strada o verranno smembrate lingua, tradizione, anima e storia? Come sollecitare una nuova centralità del Friuli per un contributo originale al progresso? Quali le opportunità per le nuove generazioni? La finalità del testo - quasi a dircelo sia Tito Maniacco - è risvegliare il senso critico, l’occhio indagatore, la coscienza di chi abita un territorio e ha la possibilità di agire sul suo destino.

È un lavoro corale, raccolta di testimonianze, incontri davanti a un bicchiere di vino, a un caffè o a un monitor.

Paolo Ermano si sofferma sulla globalizzazione “a trazione cinese”, Diego Carpenedo analizza l’epopea friulana, Renzo Travanut dà voce ai braccianti e operai della Bassa; Fabiano Fantini a “Il sium di une patrie”, sua opera teatrale dedicata a pre Placereani; Giorgio Cavallo auspica il «non di bessôi» ma le «relazioni plurime»; Carlo Pegorer parla di «radici che non tengono più»; Renzo Tondo denuncia l’incapacità dei padri della ricostruzione di trasferire ai figli la stessa rabbia ed energia, pensiero connesso a quello dell’autore sul bisogno di nuove linfe e, dialogando con Silvana Schiavi Fachin, sul ruolo oggi dell’Università udinese, «voluta a furor di popolo». William Cisilino ripercorre la parabola della controcultura e il sopravvento della visione economicista che annienta i sogni.

Ulderica da Pozzo rileva lo scollamento tra intellettuali e realtà, Giancarlo Velliscig parla del marketing che ha colpito lingua friulana e jazz.

Marina Giovannelli ricorda «la differenza socio-economico-culturale fra uomini e donne». Giovanni Pietro Nimis e Gianmaria Marchetta denunciano la mancanza di ideologia e astrazione nei friulani.

E altri ancora, Danilo Bertoli, Francesca Gregoricchio, Giorgio Santuz, Mauro Tosoni.

Per ultimo, Walter Tomada ci riporta a quando «la tv rompe la corte e frattura la reazione col dirimpettaio», e al lato B oscuro del terremoto, rappresentandoci l’autonomismo come un fiume carsico che ogni tanto si inabissa e poi risale.

Il sottotitolo “Indagine alla ricerca dell’anima dispersa della Piccola Patria” allude alla citazione di Pavese sulla tradizione: «È soltanto cercandola che si può riviverla». Indagare l’anima del Friuli, le “resons” per stargli ancora “dongje” riferendoci ai versi di Bartolini.

“Piccola” è la patria perché, come scrive Martines, «l’attributo offrì il meglio della compattezza di un popolo unito nel riscatto dal faticoso passato».