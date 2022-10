Il Pirandello di Andò: «La vita non è mai quello che ci appare»

Il teatro è anche nella vita, in quell’impetuoso scorrere fra tragedia e commedia che ci scalza fuori da ogni rassicurante certezza. Dopo il successo ottenuto alla Festa del Cinema di Roma, arriva sugli schermi cinematografici, il film “La Stranezza” di Roberto Andò che ha scritto la sceneggiatura insieme a Massimo Gaudioso e Ugo Chiti. Oltre a Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello, Salvo Ficarra e Valentino Picone interpretano due becchini e attori per diletto, Onofrio Principato e SebastianoVella. A produrre sono Attilio De Razza e Angelo Barbagallo per Bibi Film, Tramp Limited, Medusa Film e Rai Cinema in collaborazione con Prime Video.



Il regista Roberto Andò sarà ospite domani, martedì 1°novembre al Visionario di Udine (alle 17. 15) e a Cinemazero di Pordenone (al termine della proiezione delle 17. 30) per presentare il film dedicato al viaggio, tra fantasia e realtà, del grande scrittore agrigentino e di come nacque la commedia Sei personaggi in cerca di autore che ebbe effetto dirompente nel teatro.



“La Stranezza”, infatti, è ambientato nel 1920, anno in cui Luigi Pirandello, durante una visita in Sicilia, incontra Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due teatranti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. Lo scrittore è pervaso da quel sentimento di inquietudine, appunto di “stranezza” che appartiene a un genio quando sta per creare qualcosa a cui non sa ancora dare forma.



«Ho sempre creduto in una contaminazione fra teatro e cinema e anche letteratura. Inoltre, ho sempre avuto un forte interesse nei confronti di Pirandello. Inoltre, era da tempo che con Salvo e Valentino ci eravamo ripromessi di fare insieme un film. Con noi, un grande attore, complice e amico: Toni Servillo pensando che non ci fosse altro Pirandello possibile».



Ma esiste anche un legame con Leonardo Sciascia…

«Si. Questo film è altresì un omaggio a Sciascia, con cui ero legato da una forte amicizia. Mi aveva regalato una biografia di Pirandello curata da un grande studioso, Gaspare Giudice. È stata una lettura fondamentale per me, uno stimolo. Alcuni dei fatti che sono raccontati nel film sono veri, come pure alcuni dei personaggi che vi compaiono. Ad esempio, il viaggio in Sicilia per gli ottant’anni di Giovanni Verga. La Stranezza, tuttavia, è anche un omaggio all’atto creativo, all’ispirazione».



Nel film come ha voluto raccontare la figura di Pirandello?

«Con questo film volevo togliere qualsiasi monumentalità a Pirandello e restituirgli quello sguardo empatico, sornione che ha nell’interpretazione di Servillo. Un grande scrittore che diventato un emblema della storia culturale italiana mondiale. È una commedia in cui l’essere e l’apparire, la persona e il personaggio si confondono indistinguibilmente. Un rovesciamento di campo che per la prima volta, mette al centro della scena il pubblico, la platea. Ecco La Stranezza è anche un film dedicato al pubblico».



Lei ha scritto una lettera importante alle scuole e docenti. Quanto per lei conta il legame fra scuola e cinema?

«È un film sull’ispirazione, sul teatro, sulla letteratura, ma soprattutto sulla vita, che, come intuì Pirandello, non è mai ciò che appare. Credo che rappresenti anche un’occasione per far accostare gli studenti delle scuole italiane, alla vicenda umana artistica del più grande scrittore italiano moderno. Il cinema può rappresentare un modo diverso di fare scuola e un film può essere un utile strumento di divulgazione e di conoscenza».

Il film ha attivato l’indirizzo scuole@medusa. it per gli studenti.