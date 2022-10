Il Premio Città di Como a Maggi: «È un riconoscimento ai sogni»

Nuovo prestigioso riconoscimento per il “prof” friulano Andrea Maggi, che in questi giorni è impegnato nella settima stagione de “Il Collegio” su RaiDue: lo scrittore pordenonese ha infatti vinto il Premio internazionale di letteratura Città di Como, risultando primo nella categoria “Bambini e ragazzi”, alla quale concorreva con il romanzo “Conta sul tuo cuore”.

«Sono contentissimo, questo premio è una sorta di riconoscimento ai sogni: per me la scrittura è sempre stata un sogno ed è quello poi che cerco di insegnare ai miei studenti.

La cerimonia di consegna del premio, la cui prestigiosa giuria è presieduta da Andrea Vitali, è avvenuta ieri pomeriggio a Como.

Il libro “Conta sul tuo cuore”, pubblicato da Giunti, era stato il ritorno alla narrativa dello scrittore, dopo alcuni fortunati saggi. Nel libro si racconta la storia di un gruppo di quinta liceo che viene invitato da un loro professore a fare un ritiro in montagna di un mese, lontano dalla tecnologia, dai social, per seguire il “Conosci te stesso” socratico. «Quello che ho cercato di fare – aveva raccontato lo scrittore all’uscita del romanzo – è stato di mettere a nudo i giovani d’oggi, che sono come dei computer: super sofisticati e capaci di grandi cose, ma al tempo stesso fragilissimi».

Autore di romanzi e saggi dedicati ai giovani, Maggi durante il lockdown del 2020 ha pubblicato l’instant book “Insegnare ai tempi del coronavirus” che aveva riscosso molto successo. Lo scrittore è attualmente impegnato, come si diceva, nel celebre format televisivo “Il Collegio”, in onda su Raidue, nel ruolo di un professore di italiano, latino ed educazione civica. Il reality è giunto alla settima stagione: «Sono uno dei pochi sopravvissuti».