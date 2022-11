I Sem Terra di Danilo De Marco, viaggio nel Brasile dei dimenticati

All’indomani del voto di ballottaggio in Brasile, che ha visto il ritorno di Lula alla presidenza, ecco un reportage del fotografo friulano Danilo De Marco che assieme a João Pedro Stedile, racconta i “Senza terra”.

***

João Pedro Stedile è il leader di quel Movimento dei Senza Terra che Bolsonaro ha combattuto senza pietà durante tutta la sua presidenza, accusando il movimento di aver trasformato le invasioni illegali delle terre in litigi, violenza e morte.

Il “Movimento Sem Terra” (MST) è una forma di organizzazione sociale dei senza terra. In Brasile esistono attualmente quasi 5 milioni di famiglie contadine senza terra.

Queste fanno parte di un immenso universo di 25 milioni di persone che vivono nelle zone rurali e che stanno, secondo i calcoli della Banca Mondiale, al di sotto della linea della povertà assoluta.

Il senza terra continua a lavorare la terra ma è sfruttato da chi possiede la terra. Il senza terra, si trova costretto a lavorare per gli altri sotto le più differenti forme, come la mezzadria, l’affitto, semplice salariato, oppure figlio di agricoltori che lavorano in famiglia senza nessuna remunerazione.

Diversi fattori influirono alla nascita del movimento. L’alternativa che il sistema economico presentava ovvero l’emigrazione verso la città, non era più una soluzione, poiché con la crisi dell’industria nata nella decade degli anni’80 mancavano prospettive di lavoro.

Ci fu il lavoro pastorale sviluppato dalla Chiesa Cattolica allora ispirata negli insegnamenti del Concilio Vaticano II e della Teologia della Liberazione che vide tra i fondatori i teologi Gustavo Gutierréz a Leonardo Boff. I contadini iniziarono ad organizzarsi nei villaggi, nelle comunità rurali, creando gruppi di famiglie che si riunivano clandestinamente fin dai tempi della dittatura militare. In questi gruppi si discuteva dell’ingiustizia, della concentrazione della proprietà e dell’esistenza di molte terre non utilizzate dai latifondisti.

Passarono così dalla coscienza ingenua delle cause della loro povertà, ad una coscienza critica, secondo cui era possibile e necessario organizzarsi per affrontare quella situazione di estrema miseria.

Fin dall’inizio del MST nel 1984, i senza terra cercano di apprendere da baltri movimenti di contadini, esistiti fin dall’inizio del secolo in Brasile, e che furono brutalmente annientati. In Brasile il 50 per cento dei terreni è ancora in mano all’uno per cento della popolazione.

Abbondano gli episodi sugli espropri illeciti, nel corso della storia, di violenze verso contadini incapaci di difendersi dai pistoleros che li costringevano a piegare la testa e firmare falsi documenti d’esproprio.

Un esercito di contadini costretti ad una attività illegale “occupazione abusiva” dei latifondi improduttivi, nonostante esista una legge della riforma agraria che permette al governo di espropriare la terra e distribuirla a chi ne è senza. Legge che perfino il passato governo Lula non era riuscito a far valere. Così la mancata Riforma agraria ha provocato contrasti tra quel governo e i Sem Terra da sempre sostenitori di Lula.

Un’occupazione è preceduta da mesi di lavoro preparatorio, durante il quale le famiglie che occuperanno la terra si organizzano clandestinamente in piccoli gruppi. Si riuniscono durante la notte per discutere le strategie, responsabilizzarsi sui loro diritti negati, imparare a leggere e a scrivere…

Durante questo tempo ogni famiglia risparmia dei soldi per poter comprare il telone in plastica per l’accampamento, gli alimenti sufficienti per alcune settimane ed anche per pagare il camion che servirà per il loro trasporto.

In funzione del clima, della stagione della semina, della presenza o meno di repressione, dopo aver identificato la terra improduttiva, l’invasione della terra viene fissata uno o due giorni prima dell’azione.

Durante una nottata intera vengono raggruppate le famiglie e trasportate con il materiale necessario fino alla fazenda scelta per l’occupazione. Là si installa l’accampamento formato da baracche coperte da teli di plastica più possibile vicine le une alle altre per motivi di sicurezza e per facilitare la mobilitazione. Il più delle volte manca il cibo per poter resistere il tempo necessario per trasformare l’accampamento in assientamento, forma più stabile e organizzata.

Come risolvere questo problema? Ai Sem Terra non resta altro che, con forme di blocco sulle strade principali, fermare i camion che portano alimenti ai supermercati il più delle volte di proprietà di fazenderos dell’agrobussines, e in tempo di record prima che arrivi la polizia, svuotarli e portare tutto negli accampamenti.

Mi è capitato più volte di passare alcune notti ai bordi della strada in attesa di qualche camion carico. La strategia è questa: porsi sempre al termine di una salita di modo che si possa capire dall’arrancare del motore, se si tratta di un camion vuoto o pieno.

Se è pieno lo si blocca e lo si scarica. Ma ci sono anche le sorprese, come quell’alba che non dimenticherò, quando dopo quattro giorni di attesa, finalmente udimmo l’affannarsi di un motore. Tronchi d’albero sulla strada e il gioco è fatto. Ma quella mattina ci fu una sorpresa; ironia della sorte, al posto di cibo il camion conteneva un enorme carico di carta igienica.

Pur se poveri e provati da giorni d’attesa, una simpatica risata collettiva coinvolse tutti, autisti compresi.

Il latifondista in generale tenta, a seconda del numero di famiglie occupanti la proprietà, di cacciare i senza terra. Se le famiglie sono poche la strada è quella dell’uso dei pistoleros che minacciano.

Questi sono momenti sempre carichi di tensione, conflittualità e violenza. Non sono rari i casi di contadini uccisi dai pistoleros; arresti, torture. Insomma veri e propri assassinii.

«Ogni anno gli sgherri dei latifondisti ci uccidono almeno 60 dei nostri contadini» dice Joao Pedro Stedile. Ma se le famiglie sono molte il fazendeiro inoltra una richiesta al potere giudiziario affinché la Policia Militar effettui lo sgombero.

Dopo aver costruito le baracche con la plastica nera si passa immediatamente ad organizzare l’accampamento come una vera comunità, o alle volte a seconda della sua dimensione come una vera e propria città.

Accampamenti giganteschi riuniscono più di 3000 famiglie. Le famiglie si organizzano per gruppi di baracche. In questo modo viene praticata una vera democrazia di base.

Da quel momento in poi tutto sarà discusso nei gruppi di famiglie. Nelle assemblee partecipano con diritto di voto, tutti gli abitanti, dai bambini agli anziani. Generalmente ci sono problemi di approvvigionamento (non tutte le famiglie portano alimenti sufficienti per un lungo periodo), di acqua potabile, di igiene (organizzazione dei servizi igienici), di sicurezza, (possono giungere pistoleiros mandati dal latifondista) e l’organizzazione di altre attività necessarie come il culto religioso, le feste, la scuola per i bambini...

«La lotta per la riforma agraria in Brasile, non significa solamente lotta per la distribuzione della proprietà della terra. La realtà rurale della società brasiliana è più complessa» afferma sempre Stedile.

La lotta del movimento dei senza terra ha tre punti fondamentali: lotta contro il latifondo, che è senz’altro il problema più difficile da affrontare (la terra fa gola a tutti e chi ne ha troppa non intende assolutamente cederla anche se improduttiva).

La seconda “il capitale finanziario e il capitalismo”. Gli agricoltori non producono più alimenti, bensì materie prime che le industrie agro-alimentari collocano sul mercato. La maggior parte della rendita va così nella tasche delle industrie e non sfama i contadini.

Democratizzare il capitale, ridistribuire la ricchezza (enorme)per generare un processo di sviluppo delle aree rurali.

Per far questo è necessario che il capitale delle industrie agro-alimentari sia di proprietà degli agricoltori, e dei piccoli agricoltori. João Pedro Stedile durante la campagna elettorale ha denunciato il governo Bolsonaro intento a demolire l’Istituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) paralizzando le politiche di riforma agraria, non insediando nessuna famiglia senza terra nel paese in più di tre anni di governo, e l’aver potenziato i conflitti aumentando la violenza nelle campagne, ignorando completamente il grido di dolore delle foreste abbattute e dei loro abitanti, e sostenendo agrobussines, garimpeiros e la devastazione della biodiversità

In questi anni, migliaia di fazendas che erano latifondi, sono state conquistate dal Mst, e trasformati in appezzamenti di terre assegnate. Vedere come dal nulla si organizza una comunità è commovente: l’assegnazione del terreno dove costruire una casa, per una scuola, per la produzione che permetterà di far vivere centinaia, migliaia di famiglie che altrimenti sarebbero condannate alla totale miseria.

Molte sono particelle individuali, in altre gli agricoltori danno vita a forme di associazione e cooperazione agricola. Molte di queste cooperative sono riuscite a costituire delle agroindustrie, dove si produce e si trasforma: latte, carne, erba mate, frutta ecc. Nei villaggi nati grazie al Mst non esiste più la fame.

Tutte le famiglie hanno di che mangiare a sufficienza. Tutti lavorano per tutto l’anno. Tutti hanno la casa, anche se modesta. Tutti i bambini hanno una scuola dove poter studiare e vivono in un ambiente sano.

Nelle regioni Sud e Sudest è stata eliminata la mortalità infantile. Migliaia di scuole nate negli agglomerati dei senza terra hanno stipulato convenzioni con università dove vengono organizzati corsi speciali.

Il lavoro di alfabetizzazione degli adulti, scolarizzato molti bambini basandosi sui principi pedagogici di Paulo Freire nelle aree rurali più lontane, trasformando dei contadini poveri e i loro figli in veri cittadini, coscienti dei propri diritti e partecipi attivi della società nella quale vivono, smettendo di essere dei meri paria della società.