Il legame tra una lingua e il luogo: undici poeti raccontano Pasolini

Entra nel vivo il progetto Pasolini undici#ventidue, realizzato per la Farnesina da Fondazione Pordenonelegge, a cura di Gian Mario Villalta. Sono da oggi online, sul canale youtube di pordenonelegge, 11 video dedicati ai luoghi pasoliniani, che vengono messi a confronto con i luoghi iconici di 11 giovani poetesse e poeti del nostro tempo. E pasolini 11#22 entra nel cuore del Friuli del “giovane” Pasolini, attraverso quattro incontri con giovani voci della poesia italiana: Celeste Clery venerdì 11 novembre ad Attimis, Silvia Righi lunedì 14 a Pordenone, Giuseppe Nava martedì 15 a Udine e Silvia Salvagnini mercoledì 23 novembre a Sacile, dettagli pordenonelegge.it.

***

L’anno pasoliniano si avvia verso la conclusione. Moltissime le iniziative e, ne siamo certi, non finiranno con il 2022, perché la ricca e a volte confusa messe di eventi che si è rincorsa in questi mesi ha stimolato interpretazioni, se non nuovissime, nuovamente interrogate dal presente.

È accaduto che gli attuali fatti economici e politici, con il loro riscontro sull’intera società italiana, al confronto con l’opera e, direi, la postura intellettuale di Pasolini, hanno offerto l’ipotesi di una letteratura non confinata nei recinti dell’intrattenimento librario. Forse è solo illusione, forse qualcosa ne verrà fuori.

Tra le molte esperienze intellettuali e creative di Pasolini è emerso – non che si tratti di una novità, ma di una importante ripresa – il ruolo fondamentale del suo costante riferimento alla poesia.

È un fatto che la vicenda poetica pasoliniana ha trovato il suo primo e più grande splendore nell’esperienza casarsese, con l’invenzione di una forma poetica originalissima che sorge dalla lingua friulana locale.

Il progetto che la Fondazione Pordenonelegge ha ideato e realizzato per il Ministero degli Esteri, dal titolo “Pasolini 11#22”, si fonda sulla convinzione che sia proprio a Casarsa della Delizia che Pasolini si riconosce poeta, non solo per l’invenzione di una voce sua propria ma anche per la messa a fuoco di alcuni miti personali che caratterizzeranno in seguito l’intera sua opera.

Il mito fondamentale, vissuto dapprima con esaltazione e infine, negli ultimi anni, patito come una sconfitta propria e dell’Italia intera, è stato quello di fare della realtà contadina un valore e dell’accesso di quel mondo a una consapevole alta cultura un’arma di riscatto.

La sua prima poesia vive nell’esperienza, infatti, di una totale immersione in un mondo e nella sua lingua, e nell’elaborazione di una forma non più “popolaresca” ma che, conservando la matrice popolare, sia elevata al rango della più alta lirica europea.

È un mito, certo, ma è anche una verità poetica, che l’autore porterà con sé, mutata di segno ma non di sostanza, nelle periferie di Roma e nei luoghi di tutto il mondo dove crederà di trovarne la radice ancora viva, alternativa alle conseguenze dell’omologazione globale, che già vedeva avanzare.

Il progetto di Pordenonelegge ha voluto dare risalto a quell’iniziale mito e offrire riscontro della sua realtà: undici luoghi di Casarsa della Delizia e dell’area che da quel luogo irraggia nei dintorni (Versuta e il Tagliamento, per esempio) sono diventati altrettanti brevissimi video con le parole di Pasolini, che mostrano con grande intensità il legame tra i luoghi stessi e l’opera.

A questa prima serie ne è stata collegata, in bella simmetria, un’altra, che vede 11 giovani poeti illustrare, con altrettanta condensata intensità, i luoghi di riferimento allegorico della loro poesia.

Un modo per mostrare che la poesia è un dato esistenziale, ma è anche verità di un luogo, di un paesaggio e di un vivere condiviso.

Proprio da quest’ultima considerazione, ovvero dal forte legame di una lingua e di un luogo, del rapporto tra le generazioni, della vita produttiva e del tempo condiviso nella vita umana, è nata una nuova proposta, in piccola parte già realizzata e che, in sinergia con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, prosegue con forza a novembre e si chiuderà nel gennaio 2023: portare il progetto nei Comuni che hanno memoria della presenza Pasoliniana, illustrarlo con la presenza di un giovane poeta, coinvolgere le testimonianze di vita di un giovane e di un molto meno giovane testimone di quella località.

Quale lo scopo? Riconoscersi nell’appartenenza a una lingua e al suo modificarsi nel tempo, nella concreta trasmissione di esperienza e memoria tra le generazioni, nell’inevitabile relazione estetica con il luogo del proprio vivere.