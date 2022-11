Ecco “Tango con Putin”: la guerra contro l’unica tv ancora libera in Russia

Jim Morrison di certo non era un giornalista, né un filosofo, comunicava con la musica, ma è tutta un’altra cosa, eppure già nei suoi anni Sessanta intuì il “controllo dei media sulle menti degli spettatori”.

In quella metà Novecento ancora non si percepiva la macchinazione della televisione, un bussolotto appena nato che affascinava più che inquietava. Il presagio del frontman dei The Doors illumina il prologo di un docufilm, “Tango con Putin”, di attualità straripante e senza presenza di additivi: come lo vedete, è.

Uscirà oggi, giovedì 3 novembre (sarà nelle sale a Cinemazero di Pordenone e al Kinemax di Monfalcone, domani anche al Visionario di Udine), sebbene un assaggio il pubblico lo abbia dato in occasione di “Pordenone Docs Fest”(che cura la distribuzione assieme a OpenDBB) in una sala di Cinemazero, poco dopo la definitiva chiusura di una coraggiosa emittente indipendente russa. Ed è proprio la storia di Dozhd Tv a intrigarci in un decennio di battaglie per far rispettare la libertà di opinione o semplicemente quella di cronaca, ecco.

Il problema insuperabile è il totale controllo di tutte le emittenti da parte dello Stato, se anche una soltanto sfuggisse allo sguardo severo di Putin, inizierebbe la sua agonia.

Di certo “F@ck this job”, questo è il titolo originale, non è un noir e il finale ve l’abbiamo già svelato. Come in una puntata della serie di Colombo, l’assassino è noto sin dalle prime scene, l’importante è scoprire come verrà smascherato.

Ne “Il tango di Putin” è interessante sezionare i due lustri che ci accompagnano al brutto risveglio dell’unico sogno ricorrente di una trentacinquenne ballerina russa, Natasha Sindeeva, che sposò un principe (altro tarlo della ragazza quello di innamorarsi di un aristocratico) e col quale forgiò dal nulla un’emittente che presentava una particolarità piuttosto anomala da quelle parti: la libertà di pensiero. Certamente una prerogativa non condivisa dall’intellighenzia dei piani alti.

Il film ha una mano preponderante ed è quella di Vera Krichevskaya, che fu della partita alla corte di quella signorina ambiziosa con la Porsche Cayenne rosa ben disposta a fondare un canale dell’ottimismo in mezzo a un grigiore diffuso.

E nel 2008, nonostante l’annus horribilis dell’economia che contribuì a intaccare non poco l’ingente capitale del consorte, la Dozhd Tv cominciò a darsi una fisionomia e un’identità. “Stiamo cambiando il mondo” fu l’iniziale slogan della direttrice esecutiva Anna Forshtreter di un network che nell’aprile 2010 iniziò a mostrarsi a un incredulo popolo russo con la sfrontatezza propria di gente pronta a morire sul campo piuttosto di cedere. Una specie di american dream in Russia. Curioso no?

L’attentato con 70 vittime all’aeroporto di Domodedovo fu snobbato da tutti i canali statali, a parte ovviamente Dozhd, optimistic channel. Episodio riassuntivo del carattere dei giornalisti d’assalto di Natasha. L’allora presidente Medvedev fece pure visita agli studios, ma era un’altra Russia.

Un’odissea. Sfratti e riaperture, sfratti e riaperture. La Sindeeva non mollava e tanto meno i suoi fedeli, a costo di andare in onda a lume di candela. E Putin disse di loro: «Dozhd è un canale interessante con una bella squadra di giovani, ma ha commesso degli errori, offendendo molti concittadini». Un commento che segò le gambe della più solida speranza.

Un docufilm di carattere che giunge alle soglie della guerra russa/ucraina traguardo inevitabile di un manipolo di cronisti senza macchia né paura – «Combatteremo fino alla fine per la nostra indipendenza» — davanti ai quali ci inchiniamo.