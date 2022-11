La leggenda Randy Brecker con l’orchestra Naonis a Sacile per l’omaggio a Gershwin

Randy Brecker , leggendario trombettista, “The king of jazz”, per la prima volta in Friuli è il protagonista della seconda serata della diciottesima edizione de Il Volo del Jazz, oggi (alle 21) nel Teatro Zancanaro di Sacile.

Un evento speciale che vede ancora una volta la collaborazione fra Circolo Controtempo e l’accademia musicale Naonis di Pordenone perché il musicista che ha vinto cinque Grammy Award, mescolando spesso il jazz con influenze musicali di diverso tipo e che ha suonato con alcuni dei più grandi musicisti del Novecento (tra cui , Frank Zappa e Jaco Pastorius) sarà sul palco con l’orchestra dell’accademia Naonis diretta da Valter Sivilotti, alla quale si aggiunge il pianista friulano Glauco Venier.

Il programma eterogeneo che porteranno allo Zancanaro è dedicato ai grandi del ’900 quali Duke Ellington, Cole Porter e George Gershwin: un omaggio alla musica dei cantautori americani nel segno di un evento di altissimo livello, con uno tra i jazzisti più importanti degli ultimi cinquant’anni, e del quale la direzione e gli arrangiamenti sono stati curati da Michele Corcella e da Valter Sivilotti, compositore e direttore d’orchestra

Trombettista e compositore, Randy Brecker, con la band musicale funky-fusion Brecker Brothers, ha calcato i più prestigiosi palchi del mondo, condividendo palco e studio di registrazione con un’infinità di artisti internazionali fra i quali: Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Ringo Starr, Joe Cocker, Lou Reed, Liza Minnelli, Elton John, Eric Clapton, Frank Zappa. La sua lunga carriera è stata segnata anche dalla collaborazione col fratello sassofonista Michael, con cui, sotto il nome di Dreams e Brecker Brothers, ha registrato decine di album e vinto due Grammy Awards per l’ultimo disco inciso nel 2006, il live Some skunk funk, prima che una malattia rara, si portasse via Michael a soli 58 anni, nel gennaio del 2007.

Musicista eclettico, a suo agio tra hard bop, fusion e funk, tanto nei Blood Sweat & Tears che negli Eleventh House di Larry Coryell o nei Word of Mouth di Jaco Pastorius, Brecker, nato in Pennsylvania, grazie anche al padre pianista è cresciuto fra partiture e strumenti musicali «Fra i dischi di mio padre – ha dichiarato – cerano quelli di grandi trombettisti come Miles Davis, Clifford Brown e Chet Baker. Me li portavo nella mia stanza e ne ascoltavo attentamente ogni nota. La tromba è entrata nella mia vita molto presto».

Info e biglietti: Vivaticket, www.controtempo.org.