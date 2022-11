L’altro volto di Pasolini: in 150 dipinti e disegni la vena artistica rimasta nell’ombra

Inizia con i disegni di Casarsa, si chiude con i ritratti di Maria Callas, Zigaina e Andrea Zanzotto realizzati a Grado. È la grande mostra che alla Galleria di Arte moderna di Roma capitale presenta 150 disegni e dipinti di Pier Paolo Pasolini per rivisitare uno degli aspetti espressivi del grande poeta, letterato, regista, polemista, calciatore, disegnatore dunque e anche pittore.

Di nuovo è il taglio dell’iniziativa, tesa a ricostruire il rapporto di Pasolini con le arti figurative così da inserire il suo lavoro nella storia dell’arte pittorica italiana del secondo novecento. «Non una mostra sul grande intellettuale che anche dipinge – sottolinea in conferenza stampa Claudio Crescentini, con Silvana Cirillo e Federica Pirani curatore dell’esposizione – ma la mostra su un pittore ancora poco conosciuto».

Gli elementi ci sono tutti per osare uno sguardo di contesto: la formazione giovanile a fianco di pittori di rispetto quando non di grido; le frequentazioni poi di artisti che hanno definito il panorama italiano; una pratica forse incostante, ma sostenuta da collaborazioni e scambi intellettuali che fondano consapevolezza alta del fare pittorico.

C’è poi l’esercizio della critica d’arte e un circondarsi di opere di autori scelti a lui contemporanei. E sempre un faro dall’inizio alla fine c’è Roberto Longhi, il “maestro sguainato come una spada”, di cui Pasolini a Bologna frequentò, ventenne, lo storico corso su I fatti di Masolino e Masaccio e cui dedica, pochi giorni prima di essere assassinato, una serie di ritratti che in calce portano la firma e la data. Sono gli ultimi giorni dell’ottobre del 1975.

Che Pasolini a un certo punto della sua gioventù a Casarsa abbia pensato di diventare pittore, ce lo dice il cugino Nico Naldini, suo biografo. E Giuseppe Zigaina rinfocola la tesi, nella convinzione che, se Pasolini dopo i fatti di Ramuscello nel 1950, non avesse dovuto fuggire a Roma come fuggì - cioè in povertà pressoché assoluta - sarebbe diventato uno tra i massimi pittori italiani.

Così certo non fu, le vie prese furono altre, ma “Pasolini pittore”, questo il titolo della mostra romana, arditamente fa il punto. E lo fa attraverso sezioni precise che giocando di rimbalzo con gli autori del Novecento e con il patrimonio civico romano consentono per assonanze, differenze, visioni e prospettive, una nuova lettura dell’impegno grafico pittorico di Pasolini.

Così a 40 anni dalla prima grande antologica che proprio a Roma si tenne a cura di Zigaina nel 1978, ora Pasolini pittore ricompone il quadro generale con prestiti che provengono per lo più dal Gabinetto Vieusseux di Firenze, dal Centro Studi di Casarsa, dalla collezione di famiglia, dall’Archivio Giuseppe Zigaina, dall’Archivio Fabio Mauri.

Le sezioni muovono dagli anni della formazione, dove il sanvitese Federico De Rocco e Zigaina segnano il passo in dialogo con le opere della Galleria di Arte moderna; “dalle stanze di Pasolini” riguarda le opere di proprietà del poeta che nelle fotografie d’interno domestico si intravedono alle pareti: Giuseppe Zigaina, Anna Salvatore, Renato Guttuso, Campigli e Morandi, De Chirico e Carlo Levi piuttosto che Man Ray ed Andy Warhol.

Possiamo incontrare un approfondimento su Fabio Mauri, artista caro al poeta; una sezione ancora è dedicata al ritratto, dove dalle prove giovanili, passando per i disegni gradesi sino ai profili di Roberto Longhi, siamo condotti ai ritratti che furono a Pasolini dedicati da autori diversi.

Tra tutti il Ritratto di Pasolini del 1947 realizzato dall’amico De Rocco, inserito in un organico insieme che apre a riflessioni nuove, a spunti e rifrangenze visive che infondono luce nuova sul Pasolini pittore. —

