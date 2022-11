Musica e spettacoli, tutti gli appuntamenti del fine settimana in Fvg

Il primo fine settimana di novembre si annuncia ricco di appuntamenti nei teatri e nei musei regionali. Ne segnaliamo alcuni.

Nella chiesa di Moruzzo, su iniziativa del Comune e del Folk club Buttrio, concerto sabato 5, alle 20.45, del maestro scozzese Tony McManus, al top della chitarra acustica mondiale, fra folk, jazz e classica. Ingresso libero.

La mostra “Lat cence confins. Il modello turnario nell’arco alpino”, dedicata ai protagonisti dei caseifici, a cura dell’ecomuseo, inaugura sabato, alle 17, a Gemona, nella sede di palazzo Elti in via Bini.

Opere di rara visione dei fratelli Afro e Mirko Basaldella, provenienti da collezioni private, compongono la raffinata mostra “Tra astrazione e realtà”, che da sabato 5 a domenica 13 novembre permetterà di ammirare una ventina fra quadri, sculture e arazzi difficilmente offerti alla vista del pubblico: a proporre l’esposizione, accolta dalle sale dell’oratorio parrocchiale di Passons.

Primo appuntamento sabato e domenica a San Vito al Tagliamento con il Pfa Hub, sede espositiva e infopoint del festival, nella chiesa di San Lorenzo a San Vito al Tagliamento, con i primi laboratori sull’arte dell’animazione aperti a bambini e ragazzi curiosi di apprenderne la tecnica. I laboratori sono divisi in diverse fasce orarie per diverse età. Prenotazioni e info a pfa.labs@gmail.com).

Al teatro San Giorgio di Udine una coproduzione Css e Lac Lugano arte e cultura consentirà di avvicinarsi alle visioni della Commedia dantesca con l’impiego di una tecnologia innovativa come la realtà virtuale immersiva che farà discendere singoli spettatori dotati di visore VR nei cerchi infernali e incontrare alcuni dei personaggi danteschi. L’appuntamento è sabato e domenica, dalle 16 alle 22, per la Stagione teatro Contatto .

Sabato, alle 20.45, all’auditorium Comunale di San Vito al Tagliamento, San Vito Musica presenta “Luci eterne”. Sul palco il violinista diciassettenne Nurie Chung (già vincitore del Piccolo Violino Magico) sostenuto dall’Accademia d’archi Arrigoni e dall’Orchestra San Marco di Pordenone, dirette da Caterina Centofante. Il concerto replica domenica, alle 18, all’auditorium Concordia di Pordenone. In programma musiche di Takemitsu, Čajkovskij e Prokof’ev.

La galleria regionale Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, ospita sabato, alle 18, la rassegna “L’energia dei luoghi / Festival del vento e della pietra”, con l’artist talk “Energie primigenie”. L’evento si inserisce nell’ambito della mostra internazionale “Aaa Animal among animals” a cura di Gabi Scardi e Rave per il progetto “Rave East Village Artist Residency”.

A Cormons sabato sera, alle 21, si alza il sipario sulla stagione artistica del teatro Comunale con l’atteso arrivo di Elio che canta e recita Enzo Jannacci in “Ci vuole orecchio”, con gli arrangiamenti musicali del maestro Paolo Silvestri. Sul palco assieme a Elio cinque musicisti: Alberto Tafuri pianoforte, Martino Malacrida batteria, Pietro Martinelli basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri sassofono, Giulio Tullio trombone.

All’azienda Raccaro a Cormons l’iniziativa “Parole e musica per un domani in vigna”. Il Tagliamento e il Piave: battisteri di pensiero e poesia. Padre David Maria Turoldo - Andrea Zanzotto - Pier Paolo Pasolini”, conclude sabato, alle 17, la prima parte del progetto di poesia, riflessione, musica con dilettevole convivialità.

E sempre sabato, alle 11, all’Antiquarium di Villa Dora, inaugura la mostra “Maria Bergamas. Per tutte le madri, per tutti i figli”, organizzata dal Gruppo archeologico Aquileiese in collaborazione con il Comune di San Giorgio di Nogaro e l’associazione culturale Ad Undecimum. La mostra sarà aperta fino al 4 dicembre e sarà visitabile durante gli orari di apertura della biblioteca di Villa Dora.

Sabato sera, alle 20.30, prende il via la rassegna Concerti di San Martino in Carnia, nel Duomo di San Martino con il Coro del Friuli Venezia Giulia e l’Orchestra San Marco di Pordenone con sublimi pagine di Bach e Vivaldi.

Domenica, in occasione della prima domenica del mese, le sedi gestite da ErpacFvg saranno a ingresso gratuito. A Gorizia il museo della Moda e della Arti applicate, con le due mostre “Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline” e “Le Orsoline a Gorizia. Un filo prezioso lungo 350 anni” (orario 9-19), al museo della Grande Guerra (9-19) a Palazzo Attems Petzenstein, con la mostra “Kusterle, Compendium” (10-18).

Risuoneranno gli organi Zanin della cattedrale di Udine, domenica, alle 17, in occasione della ventesima edizione del ciclo autunnale di Concerti d’organo con il concerto per corno delle alpi e organo con protagonisti i Maestri Carlo Torlontano e Francesco Di Lernia. —