Storie sorprendenti del Friuli dalla cultura alle tradizioni

È davvero singolare l’esuberanza analitica di Mario Martinis che in questa nuova pubblicazione, Storie sorprendenti del Friuli (Editoriale Programma, in abbinamento con il Messaggero Veneto al prezzo di copertina di 9,90 euro), continua a fornirci indagini approfondite ed anche inusitate su aspetti meno conosciuti della storia, della cultura e delle tradizioni friulane.

Continua, spiega lo storico Pietro Poiana nell’introduzione, perché ormai è ragguardevole la mole di lavori che contrassegnano la sua produzione storico-etnografica che spazia, appunto, tra cronaca storica, riti arcaici, miti popolari, credenze religiose e tradizioni esoteriche della nostra terra.

E anche in questa raccolta dispiega un ricco e variegato panorama d’indagine che va dalla storiografia (I castellieri del Friuli, Il Patriarcato di Aquileia, Il Parlamento della Patria del Friuli, La centuriazione dell’agro tricesimano) alle feste popolari (La festa di San Giovanni Battista), dalle credenze e pratiche religiose (I falsi miracoli di Trava, Il pane rituale), a quelle della superstizione (Anno bisesto anno senza sesto, Le purificazioni del mezzo inverno), fino all’idrografia (Il fiume Fella: la fluitazione e le segherie, Il pericoloso canale Ledra-Tagliamento), dando conto di un vasto bagaglio di conoscenze multidisciplinari.

Questo complesso di approfondimenti tematici non evidenzia unicamente una solida e strutturata capacità di analisi, ma lascia trasparire il desiderio di carpire se ci sia un flusso recondito che scorre silenzioso sotto gli avvenimenti storici, le tradizioni ancestrali e le ricorrenze rituali, che costituisca un unicum della nostra identità di friulani.

E ancor più se questo singolare bagaglio di ritmi e memorie possa parlarci anche oggi in maniera feconda, in un mondo divenuto liquido, frammentato e confuso, soggetto a una snervante metamorfosi e a una invasiva omologazione.

Ma nella ricerca appassionata dell’autore, al di là delle trattazioni finemente documentate sull’ambiente vitale e sui paradigmi antropologico-culturali del Friuli premoderno – con le sue consuetudini materiali, i suoi culti e i suoi rimandi simbolici – si può leggere in controluce la nostalgia per un universo perduto di antiche sapienze da non disperdere, da rivisitare e comunque da custodire.

Gli approfondimenti che compongono questa raccolta vanno così ad arricchire l’ampia bibliografia storiografica ed etno-antropologica di Mario Martinis sulle vicissitudini, usi e costumi, pratiche e concezioni della nostra storia e dei nostri avi friulani.